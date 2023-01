Katarzyna Dowbor remontuje domy innym, a jak sama mieszka? Jej wnętrza są bardzo retro

Dom, w którym obecnie mieszka Katarzyna Dowbor, jest już jej siódmym. Prowadząca przeprowadzała się aż tyle razy, bo szukała idealnego miejsca dla siebie. W końcu udało jej się znaleźć i co ciekawe, dom ten należał kiedyś do jej koleżanki. To była miłość od pierwszego wejrzenia.

– Weszłam do środka, we wnętrzu paliło się w kominku, a mój pies Pepe od razu znalazł sobie wygodne miejsce na kanapie i zadowolony zasnął. W tym momencie zaproponowałam swojej znajomej, że kupię od niej ten dom. To był impuls, miłość od pierwszego wejrzenia. Ona jednak wcale nie zamierzała go sprzedawać. Dopiero po kilku miesiącach zmieniła zdanie. I tak kupiłam ten dom. W tym czasie już negocjowałam sprzedaż swojego domu. W ciągu kilku miesięcy załatwiłam jednak wszystkie formalności i stałam się właścicielką tego miejsca – powiedziała Katarzyna Dowbor w rozmowie z Onetem.

Jak urządziła swój wymarzony dom?

Tak wygląda dom Katarzyny Dowbor

Dom Katarzyny Dowbor jest ogromny i dwupiętrowy – ma aż 160 mkw. Zanim prezenterka wprowadziła się do domu, to trochę w nim pozmieniała – m.in. na górze z trzech sypialni zrobiła dwie. Dużo też zostawiła po poprzednich właścicielach, np. kuchenne meble, które były zrobione na zamówienie. Jej dom został urządzony w stylu retro. Nie brakuje w nim masywnych mebli, komód i witrynek. W domu Katarzyny Dowbor ważne miejsce zajmują dodatki i dekoracje. Mówiła o nich nawet w rozmowie z portalem Dobrze Mieszkaj. Przyznała, że jej córka ma z nich ubaw.

– Moja córka mówi na to durnostojki. Uwielbiam otaczać się pięknymi drobiazgami, dodatkami. Dodają przestrzeni ciepła, przytulności – pod warunkiem jednak, że są dopasowane do wystroju wnętrza. Wszystko powinno do siebie pasować, nawet jeśli są to tylko drobne elementy – powiedziała Katarzyna Dowbor.

Ściany jej domy zdobią więc obrazy, rodzinne portrety, natomiast w jadalni wiszą pocztówki i talerzyki. Prezenterka ma pełno dzbanów, dzbanków, pudełeczek i lampek.

W domu jest oczywiście dużo miejsca na wypoczynek. Nie brakuje wygodnej sofy czy foteli przy kominku. Katarzyna Dowbor nie ukrywa, że tak lubi spędzać wolny czas. Przy sofie ustawiła dużo książęk, więc można podejrzewać, że relaksuje się, czytając. Lubi też spędzać czas w swoim ogromnym ogrodzie. Zobaczcie w galerii zdjęć, jak wygląda dom Katarzyny Dowbor.

