Valentyn z „Rolnik szuka żony” zaapelował do fanów. Przeprowadził się do Klaudii?

Dzięki ostatniej edycji „Rolnik szuka żony” powstało wyjątkowo wiele par. Aż czterech na pięciu uczestników znalazło swoją drugą połówkę, a jednymi z „wygranych” byli Klaudia i Valentyn. Mimo że przed finałem 9. edycji „Rolnik szuka żony” pojawiły się wątpliwości, czy związek Klaudii i Valentyna przetrwał, bo rolniczka publikowała dwuznaczne grafiki, to relacja rozwija się dalej.

„Rolnik szuka żony”. Valentyn apeluje do fanów. Szuka pracy

Kiedy widzowie show oglądali jeden z ostatnich odcinków „Rolnik szuka żony”, wówczas mogły pojawić się wątpliwości co do życiowych decyzji pary. Kiedy Klaudia i Valentyn byli na romantycznej kolacji w Ogrodzieńcu, rolniczka sceptycznie podchodziła do przeprowadzki swojego kandydata bliżej jej gospodarstwa. Valentyn pracował we Wrocławiu, Klaudia natomiast prowadzi gospodarstwo na Podlasiu.

Kiedy chłopak chciał się zadeklarować, uczestniczka zaproponowała spotkania w weekendy. Podkreśliła, że w nowym roku na poważnie zaczną swoją relację, a Valentyn wówczas przeprowadzi się bliżej jej rodzinnego domu. Teraz nadszedł ten czas i kandydat porzucił dla miłości Wrocław i posadę inżyniera budownictwa.

Valentyn opublikował post i zaapelował do fanów. Opisał swoje doświadczenie i poprzednie stanowiska. „Mam 5-letnie doświadczenie (głównie konstrukcje żelbetowe/murowe) oraz posiadam uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi” – czytamy. Wybranek Klaudii dodał, że rozważy też inne stanowiska jak przedstawiciel handlowy czy doradca techniczny.

