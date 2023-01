Kolejny film Davida Finchera dla Netfliksa. Wiemy, kiedy obejrzymy „The Killer”

David Fincher podpisał „umowę na wyłączność” z Netfliksem w listopadzie 2020 roku. Mówił wówczas w wywiadzie dla francuskiego magazynu „Premiere”, że to, co będzie produkował dla platformy, zależy od powodzenia filmu „Mank”.

Film „The Killer” oparty będzie na popularnym cyklu powieści graficznych

„The Killer” to adaptacja francuskiego cyklu powieści graficznych o tym samym tytule, stworzona przez pisarza Alexisa Nolenta pod pseudonimem Matz i ilustratora Luca Jacamona. Seria składa się z 12 części, które ukazały się w latach 1998-2013. Książki opowiadają o losach bezimiennego zabójcy, który po latach pracy zaczyna się załamywać i przechodzi kryzys psychiczny. W roli głównej w adaptacji Davida Finchera na podstawie scenariusza Andrew Kevina Walkera wystąpi Michael Fassbender. Będzie to pierwsza rola reżysera od produkcji „X-Men: Dark Phoenix” z 2019 roku. W filmie zagrają także takie gwiazdy jak Tilda Swinton, Charles Parnell, Arliss Howard czy Sophie Charlotte.

Premiera „The Killer” na Netfliksie zaplanowana jest na 10 listopada 2023 roku.

Co stworzył już dla Netfliksa Fincher?

Film jest najnowszą produkcją Finchera dla Netfliksa, po „Manku” z 2020 roku i „Mindhunterze”, który zadebiutował na platformie w 2017 roku. Ciekawostką jest to, że „The Killer” to projekt, który reżyser próbuje zrealizować od 2009 roku, kiedy to jeszcze związany był z wytwórnią Paramount. Wtedy miał już na swoim koncie takie filmy jak „Siedem”, „Fight Club” czy „Zodiac”. Później do hitów, które stworzył, dołączyły tytuły takie jak „The Social Network” czy „Zaginiona dziewczyna”.

