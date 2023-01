Dorota Pomykała zagrała nago. Teraz „dostaje propozycje matrymonialne od amerykańskich żołnierzy”

Dorota Pomykała ma na swoim koncie role w wielu wybitnych filmach. Aktorka zagrała w takich produkcjach jak „Wielki Szu”, „Spis cudzołożnic”, „Karolina” czy „Królowa aniołów”. Wystąpiła też w popularnych serialach: Brzydula, Blondynka, Echo serca.

Mimo takiego doświadczenia aktorka największą popularność zyskała dzięki ostatniej produkcji „Kobieta na dachu”.

Dorota Pomykała doceniona za kreację w „Kobiecie na dachu”

Dorota Pomykała w produkcji wcieliła się w Mirę, sześćdziesięcioletnią położną. Główna bohaterka filmu jest świetna w swoim fachu, a jeszcze lepsza w ukrywaniu swoich potrzeb i uczuć. W domu też skupia się na innych – mężu i dorosłym synu. Czasem wymyka się na dach swojego bloku, żeby zapalić papierosa. To jedyna rzecz, jaką robi tylko dla siebie, aż do dnia, w którym napada na bank uzbrojona w niewielki nóż kuchenny.

„Kobieta na dachu” została świetnie przyjęta na całym świecie, także w Stanach Zjednoczonych. Polska produkcja została doceniona przez krytyków i nagrodzona na założonym przez Roberta De Niro Tribeca Film Festival oraz na 47. edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i 6. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Hanoi. Sama Pomykała otrzymała nagrodę na festiwalu w Gdyni.

Polka aktorka skradła serca amerykańskim żołnierzom

W jednej ze scen Pomykała wystąpiła zupełnie nago. Jak wyznała w rozmowie z „Twoim stylem”, ten fragment zrobił ogromne wrażenie szczególnie na męskiej części publiczności. – Jak już się podjęłam zadania, to się nie zastanawiałam, ile wałeczków będzie widać. Poza tym byłam tak przejęta wagą tej sceny, tyle musiałam z siebie wyciągnąć, że nie myślałam, czy jestem goła, czy w nartach. Ale po pokazie filmu w Ameryce jakiś mężczyzna skomentował, mrucząc: Mhm, ale pani jest odważna. Do dziś nie wiem, co miał na myśli – odwagę w rozbieraniu się? – wyznała.

Dorota Pomykała zdradziła, że od kiedy „Kobieta na dachu” stała się popularna w Ameryce, dostaje dużo propozycji matrymonialnych, a najwięcej od... żołnierzy. – Na Instagramie dostaję propozycje matrymonialne od amerykańskich żołnierzy! Ja tam nie wrzucam żadnych prywatnych zdjęć. Ale oni przysyłają oferty, pokazują mi się z dziećmi, sami. Nie odpisuję, tylko patrzę: kolejny żołnierz, co się dzieje? – powiedziała gwiazda.

Czytaj też:

Anna Jadowska, reżyserka „Kobiety na dachu”: Lubię myśleć o swoich filmach, że nie dają gotowej odpowiedziCzytaj też:

Tomasz Kot był w seminarium. Teraz ostro podsumował stan polskiego Kościoła