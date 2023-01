Nowe i dobre filmy na Netflix. Podpowiadamy, co warto obejrzeć

„Bielmo”



W 1830 roku Akademią Wojskową w West Point wstrząsa seria brutalnych morderstw. Weteran-detektyw i młody kadet prowadzą śledztwo.



„Psy mafii”



Członkowie gangu oraz skorumpowani gliniarze postanawiają zabić policjanta, aby odwrócić uwagę od wykonywanego przez nich niezwykle skomplikowanego napadu po drugiej stronie miasta.



„Iluzja”



Matka zaginionej dziewczyny rozpoczyna prywatne śledztwo.



„Zaginiony pies”



Gdy jego ukochany pies znika, młody mężczyzna wyrusza z rodzicami na niesamowite poszukiwania, aby go odnaleźć i podać mu ratujące życie lekarstwo.



„Potężne sierotki”



Zmagający się z trudną przeszłością, licealny trener futbolu przygotowuje drużynę sierot do Mistrzostw Stanu podczas Wielkiego Kryzysu.



„Wołanie o prawdę”



Matka pochłonięta poszukiwaniem zaginionej córki znajduje pocieszenie w sieci wsparcia złożonej z innych dotkniętych przemocą kobiet.



„Obietnica”



Jerry Black składa obietnice matce zamordowanej córki, że schwyta sprawcę zanim przejdzie na emeryturę.



„The Man on the Other Side”



Thriller szpiegowski osadzony w czasach zimnej wojny. Sekretarka z Niemiec Zachodnich zostaje schwytana przez tajną policję za pomoc w kradzieży dokumentów rządowych.



„30 dni mroku”



Do miasteczka Barrow na Alasce przez miesiąc nie dociera słońce, co jest idealną okazją dla pojawiających się w okolicy wampirów.



„Archiwum”



W 2038 r. naukowiec próbuje stworzyć robota będącego kopią jego zmarłej żony ze wszystkimi wspomnieniami, lecz wczesne prototypy wykazują coraz większe oznaki zazdrości.



„7 kobiet i tajemnica”



Ginie głowa rodziny. Siedem kobiet, kierując się różnymi motywami, próbuje rozwiązać zagadkę tego morderstwa.



„Biały Szum”



Profesor Gladney i jego rodzina walczą z toksycznymi następstwami wypadku kolejowego w ich mieście.



„Douche”



Ambitny artysta wyjeżdża z małego rodzinnego miasta do drogiej metropolii i dostaje propozycję — w zamian za pomoc finansową ma wpłynąć na młodą kobietę.



„Tani cwani”



Gdy para kryminalistów zaprasza nieznajomego do pomocy w największym napadzie w ich karierze, życie ich córki kompletnie się zmienia.



„Noc w przedszkolu”



Młody mężczyzna sabotuje próbę jasełek, aby uniemożliwić grupie ekscentrycznych rodziców i nauczycieli wyrzucenie z przedszkola syna swojej dziewczyny.

