Placido Domingo znów oskarżony o molestowanie. Śpiewaczka ujawniła szczegóły

Placido Domingo to jeden z najpopularniejszych śpiewaków. Hiszpański artysta był uznawany za jednego z najlepszych tenorów przełomu wieków. Na swoim koncie ma wiele wybitnych kreacji operowych. Tym razem jest o nim głośno, ale nie za sprawą dokonań. Już po raz kolejny Placido Domingo został oskarżony o molestowanie seksualne.

Placido Domingo oskarżony przez kolejną kobietę

Do mediów właśnie trafiły informacje, że Placido Domingo miał molestować seksualnie jedną ze śpiewaczek operowych. Kobieta przerwała milczenie po 20 latach. Domniemana ofiara udzieliła wywiadu „The Gaurdian” i przyznała, że jeszcze zanim poznała tenora, słyszała o nim niepochlebne opinie. Wiele osób z branży miało ją ostrzegać przed artystą. – Jedną z pierwszych rzeczy, które mi powiedziano, było to, żebym nigdy nie jechała sama windą z Placido – wyznała.

Śpiewaczka przyznała, że plotki okazały się prawdziwe, a ona sama doświadczyła molestowania na własnej skórze. Pierwszy raz doszło do tego w teatrze, kiedy przy wszystkich zadał jej dwuznaczne pytanie. – Pierwszy raz poczułam się skrępowana podczas próby. Powiedział mi przy wszystkich: słuchaj, mogę włożyć rękę do jednej z tych twoich ślicznych kieszeni? Miałam na sobie spodnie z haftowaną tylną kieszenią – powiedziała.

To jednak nie wszystko, a niepokojących zachowań było więcej. Artystka, której zależy na anonimowości, przyznała, że Placido Domingo próbował pocałować ją bez jej zgody. Wyznała, że wówczas nie zgłosiła sprawy do organów ścigania, bo obawiała się, jak w przyszłości będzie wyglądać ich współpraca. Podkreśliła, że miała wrażenie, że tenor jest kimś nietykalnym, a ona drugorzędnym. 81-letni śpiewak nie odniósł się do oskarżeń.

Placido Domingo kolejny raz pod ostrzałem zarzutów

To jednak nie pierwszy raz, kiedy Placido Domingo jest oskarżony o molestowanie seksualne. W 2019 roku osiem śpiewaczek i tancerka przekazały Associated Press, że były nękane na tle seksualnym podczas spotkań, do których dochodziło przez ponad trzy dekady, począwszy od lat 80. XX w., w miejscach, gdzie Domingo zajmował najwyższe stanowiska kierownicze. Jedna z kobiet przekazała, że muzyk włożył jej rękę pod spódnicę, trzy inne poinformowały, że zmuszał je do pocałunków. Sześć kobiet w rozmowie z AP stwierdziło, że sugestywne propozycje Domingo sprawiały, że czuły się niekomfortowo.

Wówczas muzyk nie zdecydował się na szczegółowe wyjaśnienia, ale podkreślił tylko, że oskarżenia są nieprawdziwe.

Czytaj też:

Placido Domingo miał związki z sektą handlującą ludźmi? Ustalenia w śledztwieCzytaj też:

„Nasz nowy dom”. Na planie doszło do awantury i wyzwisk