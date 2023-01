Lara Gessler pokazuje swoje mieszkanie. Ale stylowe!

Lara Gessler wraz z mężem Piotrem Szelągiem i dwójką dzieci mieszka na warszawskim Mokotowie. Na instagramowym profilu córki Magdy Gessler można znaleźć wiele zdjęć, na których widać, jak urządzili swoje wnętrza. Widać, że cenią sobie minimalizm.

Tak wygląda mieszkanie Lary Gessler

Lara Gessler jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie pokazuje swoją codzienność. Na jej profilu nie brakuje rodzinnych zdjęć. Chętnie pokazuje fotografie męża, córeczki i niedawno narodzonego synka. Na zdjęciach można też dojrzeć wnętrza jej domu, który wygląda jak z katalogu. Mieszkanie Lary Gessler i jej rodziny znajduje się na warszawskim Mokotowie. Jest urządzone prosto i stylowo. Dominują jasne barwy i pastelowe kolory. Widać, że Lara Gessler i jej mąż nie lubią przepychu, więc nie znajdziemy tu regałów, szafek i komód. Para ceni sobie za to sztukę, więc nad sofą w salonie znajduje się wielki kolorowy obraz. W mieszkaniu nie ma dużo mebli, są za to kwiaty, dekoracje i dodatki. W sypialni nad dużym łóżkiem znajdują się półki z książkami.

Mimo że Lara Gessler jest związana od zawsze ze sztuką kulinarną, to na swoim instagramowym profilu rzadko pozuje w kuchni, prezentując przygotowane przez siebie dania. Znacznie częściej wrzuca fotografie biesiadowania przy stole w jadalni. Nie oznacza to jednak, że nigdy swojej kuchni nie pokazała. Na jednym ze zdjęć można zobaczyć, jak prezentuje się to wnętrze. Córka Magdy Gessler pokazała też łazienkę. Oba pomieszczenia są jasne i przestronne. Zobaczcie galerię zdjęć!

