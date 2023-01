Monika Miller pochwaliła się nowym tatuażem. Wybrała zaskakujące miejsce

Monika Miller słynie z brylowania w show-biznesie i aktywności w mediach społecznościowych. Ostatnio głośno było o jej występie w programie randkowym „Celebs go dating”. Wnuczka byłego premiera RP szukała miłości pod okiem kamer. Na randki w ciemno umawiali ją przedstawiciele biura matrymonialnego. Finałowy odcinek jeszcze przed widzami, dlatego nie wiadomo, czy celebrytka znalazła w show drugą połówkę.

Monika Miller pochwaliła się nowym tatuażem. Wzór znalazł się na pośladkach

Monika Miller nie ukrywa, że lubi eksperymentować ze swoim wyglądem. Wielokrotnie podkreślała, że dbanie o ciało jest dla niej bardzo ważne. 28-latka nie tylko zawzięcie trenuje i dba o dietę, ale też nie stroni od zabiegów medycyny estetycznej, a także od ozdabiania swojego ciała nowymi tatuażami i kolczykami. Mimo że większość jej ciała pokrywa tusz, to teraz celebrytka pochwaliła się nowym nabytkiem.

Gwiazda udostępniła na swoim Instagramie zdjęcie, na którym w odważnej pozie prezentuje nowy nabytek. Jak się okazuje, chodzi o dół pleców, a tatuaż nachodzi na pośladki. Specjalnie na tę okazję 28-latka wybrała krótki top i spodnie z obniżonym stanem, by zaprezentować go w pełnej krasie. Wnuczka byłego premiera RP Leszka Millera na fotografii siedzi tyłem na krześle, co dodatkowo podkreśla jej wyrzeźbione ciało. „W końcu mam okazje pochwalić się nowym tattoo” – czytamy w poście. W dalszej części nawiązała do różnicy w ostrości tuszu na nowym i starych tatuażach. „Chyba widać, który jest nowy, prawda?” – napisała. Wzór, który wybrała Monika Miller, składa się z kresek, które układają się w abstrakcyjny czerwono-czarny wzór.

instagramCzytaj też:

„Azja Express” wraca na antenę TVN. Wśród uczestników wiele gwiazdCzytaj też:

Zofia Zborowska o chorobie córki po porodzie. Wspomniała o traumie