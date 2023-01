Zmarła Gina Lollobrigida. Słynna aktorka miała 95 lat

Gina Lollobrigida przyszła na świat 4 lipca 1927 we włoskim Subiaco. Największą popularnością cieszyła się w latach 50. i 60, ale na scenie debiutowała już jako 18-latka. Dwa lata później została Miss Włoch. To otworzyło jej drzwi do kariery filmowej. Gina Lollobrigida postrzegana była jako międzynarodowy symbol seksu. Kiedy jej kariera odrobinę zwolniła, zajęła się pracą fotoreporterki.

Gina Lollobrigida zmarła w wieku 95 lat. Więcej informacji wkrótce.

Czytaj też:

Jeff Beck nie żyje. Znamy przyczynę śmierci legendarnego gitarzystyCzytaj też:

Riley Keough, wnuczka Presley'a, jest aktorką i modelką. Czego o niej nie wiecie?