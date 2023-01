Te gwiazdy samodzielnie wychowują swoje dzieci. Weronika Rosati i Joanna Opozda są w tym gronie

Wszyscy wiemy, że związki gwiazd nie zawsze kończą się happy endem, choć początkowo może się tak wydawać. Gwiazdy chętnie chwalą się swoimi miłosnymi relacjami, które wyglądają na bajkowe. Potem jednak czar pryska, a pary zderzają się z rzeczywistością. Zwłaszcza gdy na świecie pojawia się dziecko, które wymaga poświęcenia. Sporo na ten temat wiedzą Joanna Opozda, Wronika Rosati, Anna Wendzikowska czy Aneta Zając. Które jeszcze gwiazdy musiały samodzielnie zacząć wychowywać swoje dzieci?

Weronika Rosati przez lata szukała miłości. Niestety, jej związki szybko się kończyły. Gdy poznała znanego ortopedę, wydawało się, że to właśnie z nim ułoży sobie życie. Stało się inaczej, ale dzięki temu związkowi doczekała się wymarzonej córki. Została jednak samodzielną mamą. – Moim największym marzeniem zawsze było zostać mamą, wiedziałam, że to będzie dla mnie najważniejsza rola w życiu. Zawsze miałam świetny kontakt z dziećmi, uwielbiałam z nimi przebywać i się nimi zajmować. I zostałam mamą, to była naturalna kolej rzeczy. Macierzyństwo nauczyło mnie ogromnej, bezwarunkowej miłości, cierpliwości i odpowiedzialności. Jestem w tej nowej sytuacji bardzo szczęśliwa – mówiła w rozmowie z „Wprost”. Z kolei mówiąc „Gali” o rozstaniu z ojcem dziecka, przyznała, że decyzja nie była łatwa. – Ubolewam, że nie mogę dać mojej córce tego, co najlepsze, a najlepsza dla dziecka jest pełna rodzina. Ja w to wierzę. Dlatego decyzja o rozstaniu była traumatyczna, trudna i przykra – przyznała.

Joanna Opozda też samodzielnie wychowuje synka Vincenta. Chłopiec w lutym skończy dopiero rok, ale od początku wychowuje się bez ojca. Zapewne wszyscy pamiętają, jak zakończyło się małżeństwo Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego. Stało się to tuż przed narodzinami Vincenta, a na jaw wyszło, że Antoni ma romans z sąsiadką. Joanna Opozda zdecydowała, że woli być samodzielną mamą. – Jak jest? Różnie. Jestem wykończona ostatnimi miesiącami i tym wszystkim, co się dzieje wokół nas. Dochodzę jednak do wniosku, że nie ma co czekać aż życie stanie się łatwiejsze, lepsze czy mniej skomplikowane. Trzeba działać i robić co się da, żeby jakoś to szczęście budować. Dla mnie szczęściem jest miłość, spokój, bezpieczeństwo i zdrowie moich bliskich, zwłaszcza mojego kochanego synka Vincenta. Na niektóre sprawy niestety nie mamy wpływu, na inne całe szczęście tak – napisała Joanna Opozda na Instagramie.

Samodzielną mamą jest też Sylwia Bomba, gwiazda „Gogglebox. Przed telewizorem”. Celebrytka postanowiła odejść od byłego partnera, o czym mówiła w „Dzień dobry TVN”. – To była moja decyzja, to ja spakowałam walizki i to ja się wyprowadziłam. Wzięłam Antoninę pod pachę i wyszłyśmy. Nie chcę tego komentować, nie chcę z tego robić żadnej wojny, nie chcę o tym mówić, ponieważ nie chcę, żeby moje dziecko za lat 5 weszło do sieci i zobaczyło, jak rodzice przerzucają się błotem. Uważam, że jest to zupełnie niepotrzebne – wyznała wtedy. Kilka miesięcy po rozstaniu jej eks i ojciec Antosi zmarł.

Anna Wendzikowka też samodzielnie wychowuje swoje córki. Dziennikarka długo szukała miłości, ale dwa poważne związki, dzięki którym na świat przyszły Kornelia i Antonina, nie przetrwały próby czasu. Anna Wendzikowska nie ukrywa, że codzienność nie jest łatwa, ale nie poddaje się. – Kurczę, wiadomo, że jest ciężko... Wiadomo, że we dwójkę łatwiej. Wiadomo, że jak obok jest partner, który wspiera, to jest lepiej i przyjemniej. Ja się śmieję, że rodzina to nie jest temat do ogarnięcia dla jednej osoby. Ale co mam zrobić? Położyć się i płakać? Staram się wszystko ogarniać najlepiej jak potrafię i myśleć, że „jeszcze będzie przepięknie” – napisała Anna Wendzikowska na Instagramie.

Olga Frycz też samodzielnie wychowuje dwie córki, tak samo jak Anna Wendzikowska. Aktorka początkowo początkowo tworzyła związek z ojcem swojej pierwszej pociechy, Helenki, Grzegorzem Sobieszkiem. Niestety, ich związek rozpadł się, ale do tej pory utrzymują poprawne relacje. Drugą córkę, Zosię, Olga Frycz ma z podróżnikiem Łukaszem Nowakiem. Wiadomość o ciąży zaskoczyła aktorkę, bo już w tamtym momencie nie tworzyła relacji z Łukaszem. Zdecydowała się na samodzielne macierzyństwo. – Samodzielnego macierzyństwa nie obawiam się wcale, wiadomo, że czasem będzie ciężko, ale mam wprawę i mocny charakter i był to mój własny, świadomy wybór. Mam wokół siebie wspaniałych przyjaciół, którym dziękuję, że nie oceniają negatywnie moich decyzji, nie próbują przekonać do swoich racji, ale wspierają mnie, jeśli tylko tego potrzebuję. Jestem szczęśliwa – pisała kiedyś aktorka na Instagramie.

