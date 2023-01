Aleksandra Żebrowska pokazała kontrowersyjne zdjęcia. Teraz wyjawiła powód

Aleksandra Żebrowska słynie z publikowania materiałów, które są prawdziwym obrazem rzeczywistości. Żona Michała Żebrowskiego nie ubarwia rzeczywistości i ma problemu z prezentowaniem nagich części swojego ciała. Zwraca przy tym uwagę, że to całkiem naturalne, gdy karmi się piersią.

Aleksandra Żebrowska odpowiada zdjęciem z toalety na niepochlebny komentarz

Jej odważne fotografie czasem są krytykowane przez internautów, którzy uważają, że „pokazuje za dużo” lub zdjęcia są „niesmaczne”. Tak było w przypadku zdjęcia, na którym widzimy, jak celebrytka karmi piersią swoją córeczkę, która przyszła na świat kilka miesięcy temu. Wówczas jedna z internautek stwierdziła, że jest to obrzydliwe i zapytała o „relację z kibla”. Aleksandra Żebrowska postanowiła odnieść się do prośby hejterki i pokazała zdjęcie, jak karmi pociechę właśnie w toalecie.

Aleksandra Żebrowska tłumaczy się z kontrowersyjnych zdjęć w toalecie

Teraz Aleksandra Żebrowska kolejny raz zabrała głos i wyjaśniła, co było powodem intymnych zdjęć. Jak się okazuje, fotografie powstały na potrzeby jej firmy, która produkuje akcesoria dla kobiet w ciąży i młodych mam. „Sesja miała pokazywać naturalne momenty z okresu poporodowego/połogu. Niektóre piękne, inne trudne” – czytamy. Celebrytka wyjaśniła też, że tym samym chciała wesprzeć inne kobiety, które są lub będą w podobnej sytuacji. „By dodawać otuchy innym mamom, które mają podobnie, a czują się w tym osamotnione, wydaje im się, że z niczym sobie nie radzą, że bycie mamą im nie wychodzi, że nie miało tak wyglądać, że coś robią nie tak, skoro nawet do kibla chodzą z dzieckiem na rękach, bo przecież nikomu innemu się to nie przytrafia” – napisała żona Michała Żebrowskiego.

Na koniec kolejny raz nawiązała do niepochlebnych komentarzy. „Wszystkim »młodym« i przyszłym mamom życzę, żebyście potrafiły się uśmiechnąć, zamiast załamać, jeśli kiedykolwiek przydarzy Wam się podobne obrzydlistwo” – podsumowała z typowym dla siebie dystansem.

