Te gwiazdy ukrywają twarze swoich dzieci: Lewandowska, Krupińska. Ale nie tylko one!

Gwiazdy, które są aktywne w social mediach, chętnie dzielą się z fanami ważnymi wydarzeniami ze swojego życia. Ostatnio Lil Masti wywołała niemałą sensację, publikując nagranie ze swojego pierwszego ciążowego USG. Mimo że nie jest to niczym nowym, internauci oburzyli się, że nie zachowuje tak intymnych chwil dla siebie i pytali, czy poród pokaże na żywo. To z kolei wywołało dyskusję na temat sharentingu, który w social mediach jest powszechnym zjawiskiem, a polega na nadmiernym publikowaniu wizerunku swoich dzieci w sieci, często też zarabianiu na nim. Wiele gwiazd chętnie go praktykuje, ale są też takie, które od zawsze ukrywają wizerunek swoich dzieci. Kto należy do tego grona?

Te gwiazdy ukrywają twarze swoich dzieci

Jedną z gwiazd, która wyjątkowo kojarzy się z ukrywaniem twarzy swoich dzieci, jest Anna Lewandowska. Trenerka od początku chętnie wrzuca fotografie Klary czy Laury, ale są to zawsze zdjęcia zrobione z boku lub od tyłu. Jeśli chce pokazać zdjęcie, na którym córki stoją przodem do obiektywu, to zawsze zasłania je instagramowymi „naklejkami”. – Po pierwsze – ze względów bezpieczeństwa. Po drugie – chcę jej [Klarze] zaoszczędzić okrutnych komentarzy w internecie. Tego boję się najbardziej: ocen. I wszystkiego innego, co w przyszłości będzie mogła przeczytać. Nie chcę, żeby córka za kilka lat miała do mnie pretensje, że wrzuciłam do sieci zdjęcie, którego ona by sobie nie życzyła. I na przykład po latach ktoś się z niej śmieje. Jeśli przyjdzie kiedyś do mnie i poprosi: „mama, chcę, żebyś mnie pokazywała”, zdecyduję się na to. Do tego czasu tego nie zrobię – mówiła Anna Lewandowska w wywiadzie, którego udzieliła Sportowym Faktom w 2019 roku.

Paulina Krupińska ma dwoje dzieci – córkę Antoninę, która urodziła się w 2015 roku oraz syna Jędrzeja, który przyszedł na świat w 2017 roku. Ona też wraz z mężem zdecydowała, że będą ukrywali twarze dzieci. – Bardzo się cieszę etapem bycia mamą i tak naprawdę bardzo bym chciała się tym podzielić. Jest tyle cudownych momentów w moim życiu, że chcę się tym podzielić z osobami, które mnie wspierają, ale chronię tą prywatność, bo w momencie, gdybym pokazała twarz dziecka, to już zawsze, nawet bez mojej obecności przy nim, fotoreporterzy czy paparazzi mogliby mu robić zdjęcia, a chcę, żeby moje dzieci miały prywatność i beztroskie dzieciństwo – mówiła Paulina Krupińska w rozmowie z „Party”.

Twarzy swojego synka nie pokazują też Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny. Liam pojawia się na instagramowych profilach swoich rodziców, ale nigdy nie widać jego twarzy. Kto jeszcze zdecydował się na podobny krok? Zobaczcie w galerii zdjęć!

