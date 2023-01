Grał w „Charlie i fabryka czekolady”. Do dziś robi karierę. Jak zmienił się Freddie Highmore?

Freddie Highmore zaczął stawiać pierwsze kroki przed kamerami w 1999 roku, gdy miał zalewie 7 lat. Zagrał wtedy w takich produkcjach, jak „Walking on the Moon” oraz „Women Talking Dirty”. Jednak dopiero rola uroczego Charliego w filmie „Charlie i fabryka czekolady”, w którym wystąpił u boku Johnny'ego Deppa, przyniosła mu popularność. Miał wtedy 13 lat. Od tego czasu regularnie gra w filmach i serialach. W przeciwieństwie do wielu gwiazd, które zaczynały karierę w młodym wieku, on nie rzucił się w wir imprez, alkoholu i narkotyków. Nie jest bohaterem medialnych afer i skandali. Do tej pory robi karierę i głównie na niej się skupia. Daleko mu do życia celebryty.

Jak zmienił się Freddie Highmore?

W tym roku Freddie Highmore, a dokładnie Alfred Thomas Highmore, będzie obchodził 31. urodziny, a na swoim koncie ma mnóstwo ról. Od czasu dzieciństwa nie robił sobie przerwy w karierze. Dużą rozpoznawalność w dorosłym życiu przyniósł mu serial „Bates Motel”, w którym wcielił się w psychopatę Normana Batesa. Wszystkim, którzy czytali „Psychozę” Roberta Blocha, z pewnością wiele mówi to nazwisko. „Bates Motel” to prequel wydarzeń przedstawionych w książce i filmie, który powstał na jej podstawie i został wyreżyserowany przez Alfreda Hitchcocka.

Od 2017 roku Freddie Highmore wciela się natomiast w lekarza, będącego w spektrum autyzmu – Shauna Murphy'ego w hitowym serialu „The Good Doctor”. Wszystkie sezony z jego udziałem można oglądać na platformie Netflix.

Prywatnie niewiele wiadomo o aktorze. Freddie Highmore nie prowadzi żadnego profilu w social mediach, rzadko bywa na salonach. Zdaje sobie jednak sprawę, że jego fani z pewnością doceniliby jego instagramową (i nie tylko) aktywność. – Choć sława i status symbolu seksu są niemal powiązane, nie jest to coś, czego szukam. Z drugiej strony, sukces opiera się na nieustannej promocji. Także na Twitterze czy innych mediach społecznościowych. Dla mnie to trudna sprawa, bo żadnych nie używam – mówił w rozmowie z „Attitude”.

Zobaczcie w galerii zdjęć, jak zmienił się aktor.

