Kwaśniewska straciła bliską osobę. Nawiązała do Meghan Markle

Aleksandra Kwaśniewska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Gwiazda nie tylko relacjonuje podróże, rodzinne chwile i życie z ukochanym, ale także zabiera głos w ważnych sprawach. Córka byłego prezydenta RP wielokrotnie wypowiadała się na tematy związane ze świadomym rodzicielstwem, prawami zwierząt czy bieżącymi sprawami.

Kwaśniewska w żałobie. Zmarł jej bliski

Aleksandra Kwaśniewska, prowadząca „Miasto kobiet”, teraz opublikowała obszerny wpis, w którym przyznała, że jej kolega popełnił samobójstwo. Jednocześnie podkreśliła, że nie miała pojęcia o tym, że mężczyzna zmaga się z tak poważną chorobą, jaką jest depresja. Wychodząc od tego wydarzenia żona Kuby Badacha opisała swoje stanowisko i zaapelowała do fanów. Nawiązała też do popularnych i znanych osobistości, które zmagają się z tą chorobą i podkreśliła, że dotyka ludzi niezależnie od statusu.

W grudniu samobójstwo popełnił tWitch, wiecznie uśmiechnięty, powszechnie znany amerykański tancerz, zostawiając zrozpaczoną żonę, trójkę dzieci i zszokowanych przyjaciół. Miał depresję. Nie wiedzieli. W tym samym czasie na Netfixie ukazał się dokument o Meghan i Harrym. I oto, nie wiem, który już raz, czytam, że Meghan jest niewiarygodna w swojej depresji, bo na ujęciu, w którym płacze, leży za nią koc Hermesa… Tak. Dziesiątki artykułów i tysiące komentarzy o tym, że albo masz drogi koc, albo masz depresję – napisała.

W dalszej części wpisu córka Aleksandra Kwaśniewskiego wyznała, że przeczytała dziesiątki komentarzy i artykułów głoszących, że tylko ludzie z widocznymi problemami mogą cierpieć na depresję. Nie zostawiła tego bez ostrego komentarza. „Opadły mi ręce. To jest nie tylko głupie i niesprawiedliwe, ale przede wszystkim globalnie skrajnie szkodliwe. Depresja nie wygląda w określony sposób, nie dotyczy wyłącznie osób, które mają widoczne »obiektywne powody«, nie omija sławnych i bogatych. Depresja nie ma żadnego sensu, który mielibyśmy zrozumieć” – napisała.

Aleksandra Kwaśniewska uderza w społeczeństwo. Chodzi o reakcję na depresję

Aleksandra Kwaśniewska ostro oceniła wszystkich niedowiarków, którzy kwestionują depresję u osób, które na pierwszy rzut oka wiodą szczęśliwe życie. Nawiązała też do nastolatków, wśród których może to tylko pogłębić problem. „Bo co waszym zdaniem czuje osoba zmagająca się z depresją, gdy widzi powszechne naśmiewanie się z kogoś, kto przyznał się do myśli samobójczych? (...) Co mają czuć ci wszyscy nieszczęśliwi, niezrozumiani i bojący się ośmieszenia nastolatkowie? Społeczeństwo, które sprawia, że ludzie wstydzą się swoich słabości, to społeczeństwo opresyjne” – dodała.

Na koniec wpisu Aleksandra Kwaśniewska zaapelowała do wszystkich, by nawet potencjalnym ofiarom depresji dawać dużo empatii, zrozumienia i uważności.

