Te pary rozstały się i wróciły do siebie. Kto dał sobie drugą szansę?

Związki gwiazd zawsze budzą dużo emocji, zwłaszcza pierwsze wspólne zdjęcia, śluby, rozwody i rozstania. Podobnie jest, gdy znani i lubiani postanowią się rozstać, a potem do siebie wrócić. Wtedy to dopiero robi się gorąco! Kto w polskim show-biznesie postanowił dać sobie drugą szansę i z jakim skutkiem?

Które znane pary dały sobie drugą szansę?

Marcelina Leszczak i Michał Koterski są ze sobą już od sześciu lat. Gdy się poznali, szybko zakochali się w sobie, zaręczyli się i jeszcze szybciej zostali rodzicami. Niestety, ich relacja zawsze była burzliwa, już kilka razy rozstawali się i wracali do siebie. Teraz udało im się zbudować udaną relację, a niedawno świętowali razem urodziny swojego synka.

Joanna Opozda i Antoni Królikowski również tworzyli burzliwy związek. Rozstali się i postanowili do siebie wrócić. Wtedy aktorka zaszła w ciążę i odbył się głośny ślub pary. Niestety, wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Antoni Królikowski wdał się w romans z sąsiadką, gdy Joanna Opozda była w zagrożonej ciąży. Dziś aktorka samodzielnie wychowuje synka Vincenta i walczy z Królikowskim o alimenty.

Tomasz Oświeciński i jego żona Aleksandra też dali sobie drugą szansę i na pewno tego nie żałują. Do ich rozstania doszło kilka lat temu, bo aktor nie miał czasu dla rodziny. Do tego jego żona była o niego zazdrosna. – W końcu moja żona powiedziała: dość. Kazała mi spakować walizki. Zabolało bardzo, szczególnie że pojawiła się też zazdrość o moje koleżanki aktorki – powiedział aktor w rozmowie z „Twoim Imperium”. Przez kilka lat oboje próbowali ułożyć sobie życie osobno, aż w końcu w 2018 roku wrócili do siebie. – Najlepsze jest to, że my nie przestaliśmy się lubić i kochać. Nasza córka napisała list do Mikołaja, w którym poprosiła o spełnienie jednego życzenia — żebyśmy znów mieszkali wszyscy razem. I dziś mieszkamy w nowym domu i wszystko jest takie, jakie być powinno – powiedział Tomasz Oświeciński.

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor tworzą obecnie jedną z najbardziej lubianych par w polskim show-biznesie. Być może nie każdy jednak pamięta, że kilka lat temu przechodzili poważny kryzys, który zakończył się rozstaniem. W 2012 roku prasa informowała nawet o nowym związku prezentera. Postanowili jednak dać sobie drugą szansę. Wzięli ślub i doczekali się narodzin drugiej córki.

Borys Szyc i Justyna Nagłowska też już kiedyś byli parą! Poznali się, gdy mieli po 20 lat, ale ich uczucie wtedy nie przetrwało próby czasu. Aktor otwarcie przyznał, że to Justyna go zostawiła. Po paru latach postanowili odnowić kontakt i wrócili do siebie. Dziś tworzą zgodny związek i wychowują razem synka.

Czytaj też:

Joanna Opozda nie rozwiedzie się szybko z Królikowskim. Nie mają terminu rozprawyCzytaj też:

Kto się zakochał w 2022 roku? Oto nowe związki gwiazd