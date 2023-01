Portman przeprowadziła wywiad z Tokarczuk. Jej książkę nazwała „baśniową polską powieścią”

Natalie Portman to aktorka i amerykańska gwiazda, która karierę łączy z działalnością społeczną, wspierając szereg inicjatyw humanitarnych. Natalie, zadeklarowana weganka, była producentką wykonawczą i lektorką filmu dokumentalnego „Eating Animals”, który analizuje wybory żywieniowe ludzkości, opowiadając się za rezygnacją z jedzenia mięsa.

W swoich działaniach Portman zwraca też uwagę na rolę kobiet i dziewcząt, upominając się o ich prawa, domagając się dostrzeżenia ich roli w życiu społecznym i politycznym oraz stwarzania optymalnych warunków pracy i rozwoju dla nich.

Natalie Portman przeprowadziła wywiad z Olgą Tokarczuk

Natalie Portman jest też fanką literatury. Żeby móc o niej opowiadać prowadzi drugie konto internetowe Natalie's Book Club. Niedawno podzieliła się z obserwatorami bardzo dobrą opinią o książce Olgi Tokarczuk „Prowadź swój pług przez kości umarłych”. To skłoniło amerykańską gwiazdą do zaproszenia noblistki do rozmowy wideo.

Wywiad pojawił się już w mediach społecznościowych. Natalie Portman nie kryła uznania dla twórczości Olgi Tokarczuk, a pozycję „Prowadź swój pług przez kości umarłych” nazwała „baśniową polską powieścią”. W czasie rozmowy noblistka opowiedziała o swoim stosunku do natury. Wyznała też, że wielkim uznaniem i sentymentem darzy angielskiego artystę Williama Blake'a. Tokarczuk opowiedziała Portman o procesie tworzenia głównej postaci – Duszejko: W polskiej telewizji, ale też w europejskiej, rzadko można zobaczyć na ekranie dziennikarki w wieku 60+. W związku z tym w mojej głowie pojawiła się Duszejko. Ona jest mądra, inteligentna, zabawna, posługuje się czarnym humorem, a jednocześnie jest bardzo wrażliwa. Potrafi spojrzeć z różnych stron na jedną sytuację.

Dodała, że pracowała jednocześnie nad dwoma książkami: „Prowadź swój pług przez kości umarłych” i „Księgami Jakubowymi”, co bardzo zaimponowało aktorce.

