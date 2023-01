„Rolnik szuka żony”. Jessica Miemiec eksperymentuje ze swoim wizerunkiem. Jak się zmieniła?

Bez wątpienia Jessica Miemiec była jedną z najbardziej charakterystycznych bohaterek programu „Rolnik szuka żony”. Uczestniczka pojawiła się w 5. edycji i walczyła wtedy o serce Krzysztofa.

– Jessica ma 24 lata, jest uczennicą wrocławskiej szkoły kosmetycznej, zapaloną tancerką, której nie obcy jest również modeling. Do programu sprowadziły ją poszukiwania uczciwego, rozsądnego mężczyzny z poczuciem humoru, który potrafiłby być o nią zazdrosny (choć w rozsądnych granicach) – tak przedstawiono uczestniczkę w 2018 roku na oficjalnym profilu „Rolnik szuka żony” na Facebooku.

Początkowo rolnik był zainteresowany dziewczyną, zaprosił ją na do swojego gospodarstwa, chodził z nią na randki, ale ostatecznie nie znaleźli wspólnego języka. Co teraz słychać u Jessiki?

Jessica Miemiec eksperymentuje ze swoim wizerunkiem

Jessica Miemiec wyróżniała się na tle innych kandydatek – zawsze miała mocny makijaż, fantazyjne fryzury i krzykliwe stylizacje. Mimo że nie znalazła miłość w programie „Rolnik szuka żony”, to rozpoznawalność już tak. Występy przed kamerami spodobały jej się tak bardzo, że brała udział też w innych formatach. Wystąpiła m.in. w „Shopping Queen”, „Matka z córką” oraz „Magia nagości”.

W tym ostatnim programie też próbowała znaleźć uczucie, zupełnie jak w „Rolnik szuka żony”. W kontrowersyjnym programie musiała jednak się rozebrać, żeby zwrócić uwagę kandydata na partnera. Niestety, nie udało się. Wcześniej wydawało się, że Jessica znalazła już miłość. W 2021 roku pochwaliła się w social mediach informacją, że jest zaręczona z tajemniczym mężczyzną o imieniu Ryszard, na którego mówiła Ricardo. Para poznała się na stacji benzynowej i po czterech miesiącach zaręczyła się. – Jesteśmy razem od marca tego roku. Ma na imię Ryszard, tylko ja do niego mówię Ricardo – mówiła w rozmowie z „Telemagazynem”. Niestety, uczucie nie przetrwało próby czasu.

Natomiast ostatnio Jessica w rozmowie z Party.pl stwierdziła, że chętnie wystąpiłaby w „Love Island”. – Jeżeli znalazłabym czas, to pójdę na przykład do „Love Island”. Ciepło, plaża, palmy… – powiedziała. Gdy dziennikarka wspomniała, że trwają castingi do nowej edycji, Jessica stwierdziła: „Z chęcią się zgłoszę”.

Można podejrzewać, że jeśli uda jej się dostać na „wyspę miłość”, po raz kolejny będzie się wyróżniać. Jessica chętnie eksperymentuje ze swoim wizerunkiem. W „Rolnik szuka żony” dała się poznać jako brunetka. Potem nosiła różowe włosy, teraz z kolei jest jasną blondynką. Zobaczcie w galerii zdjęć, jak się zmieniała!

