Paweł Małaszyńśki przeszedł operację. Dodał tajemniczy wpis

Paweł Małaszyński uległ poważnemu wypadkowi w 2007 roku na planie produkcji „Twarzą w twarz”. Wydarzyło się to na terenie lotniska na warszawskim Bemowie; w trakcie kręcenia scen do serialu doszło do dachowania samochodu, w którym jechał aktor. Sytuacja skończyła się wybitym barkiem oraz problemami w obrębie kręgosłupa.

Paweł Małaszyński przeszedł operacją

Początkowo Paweł Małaszyński dalej był bardzo aktywny zawodowo. Wystąpił w kilku serialach i wyjechał w trasę koncertową ze swoim zespołem Cochise. W 2019 roku przed jednym z koncertów kolejny raz doznał poważnego urazu. Wówczas okazało się, że nie jest w pełni sił. Po pobycie w szpitalu koncertował się głównie na rodzinie: 6-letniej Lei oraz 18-letniego Jeremiasza.

W 2020 roku problemy zdrowotne kolejny raz dały o sobie znać. Małaszyński zasłabł na scenie i mocno przytył. Ze względu na stan kręgosłupa trudno było wykonywać wysiłek fizyczny. Artysta wreszcie poddał się operacji. Na stół operacyjny trafił pod koniec grudnia. Z wpisu, który opublikował, przed Świętami Bożego Narodzenia wynika, że był w naprawdę kiepskiej formie. Prawdopodobnie jednak teraz wrócił do formy, czym także pochwalił się za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Teraz przyznać, że gwiazdor mocno chroni swoją prywatność i jest tajemniczy w swoich postach. Kiedy redakcja „Dobrego Tygodnia” skontaktowała się z nim, by zapytać o stan zdrowia, kategorycznie odmówił. – Proszę wybaczyć, ale nie wypowiadam się w sprawach prywatnych, tym bardziej dotyczących zdrowia – oświadczył.

instagramCzytaj też:

Manowska odpiera zarzuty o „koloryzowaniu życiorysu”. Opowiedziała o swojej karierzeCzytaj też:

Nowy film Kasi Rosłaniec o miłości i seksie po 60-tce. „Jezioro Słone" ze zwiastunem