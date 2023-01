Diety gwiazd. Jak odżywiają się znani i lubiani?

Tematy związane z odżywianiem i dietami zawsze budzą ogromne emocje, zwłaszcza na początku roku. To dla wielu osób zwykle najlepszy czas, by wprowadzić zmiany w swoim sposobie żywienia i zadbać o sylwetkę na lato. A jakie diety stosują gwiazdy? Chętnie się tym chwalą!

Diety gwiazd. Jak się odżywiają?

Anna Lewandowska nie ukrywa, że żywienie ma dla niej kluczowe znaczenie. Na swoim blogu i Instagramie często publikuje bezglutenowe i bezmleczne przepisy. Kiedyś ujawniła, jak wygląda jej codzienne menu. – Na czczo: szklanka ciepłej wody z cytryną – prezent dla wątroby – pisała na blogu. – Śniadanie: płatki owsiane namoczone wieczorem (bez gotowania – obróbka cieplna zwiększa ich indeks glikemiczny) + orzechy + migdały/ pestki dyni/jagody goji/żurawina + cynamon/ kardamon/imbir + syrop z agawy lub karob/banan lub jabłko/suszone śliwkowi – dodała.

Anna Lewandowska dba, żeby jej posiłki były zbilansowane, dostarczały wszystkich niezbędnych składników i mikroelementów.

Nieco inny styl żywienia preferuje Natalia Janoszek. Modelka przyznaje, że cierpi, gdy ma sobie odmówić ulubionej potrawy. Chętnie je czekoladki i fast foody. – Lubię czekoladki, a jak mam ochotę zjeść fast fooda, to go jem, bo inaczej jestem niezadowolona z życia. Robię tak: jeden hamburger równa się jeden trening. Poza tym: aktywny tryb życia, dużo śmiechu, dobrzy ludzie, dobre jedzenie – powiedziała w rozmowie z serwisem Plejada.

Tymczasem Grażyna Wolszczak, tak jak Anna Lewandowska, unika glutenu. Aktorka postanowiła zrezygnować z tego składnika diety w czasie pandemii. Okazało się, że nie tylko o wiele łatwiej było jej utrzymać szczupłą sylwetkę, ale także lepiej się czuła. – Wyeliminowałam go po raz drugi w życiu, nie ze względu na uczulenie, tylko zrobiłam sobie badania na nietolerancję pokarmową i rzeczywiście wyszło mi, że słabo toleruję gluten. Wtedy, kiedy odstawiłam gluten, schudłam osiem kilo – powiedziała Grażyna Wolszczak w rozmowie z serwisem Jastrząb Post.

Ostatnio żona Zenka Martyniuka, Danuta Martyniuk, chwaliła się w „Pytaniu na śniadanie”, swoim nowym sposobem odżywiania. Dzięki temu udało jej się schudnąć 15 kilogramów. – Ograniczyłam jedzenie (...), odstawiłam ziemniaki, pieczywo tylko ciemne, a przede wszystkim słodycze. Ja potrafiłam zjeść naprawdę masę słodyczy. Ciasta, czekolady... To było u mnie na porządku dziennym, że pochłaniałam to po prostu – powiedziała. Do diety zmobilizowały ją krytyczne komentarze.

Nie da się jednak ukryć, że największą metamorfozę w show-biznesie przeszedł Mateusz Borkowski, znany jako Big Boy, z „Gogglebox. Przed telewizorem”. Bez wątpienia pobił rekord zrzuconych kilogramów, bo schudł aż 171 kg! Nie zrobił tego jednak dzięki diecie, a operacji zmniejszenia żołądka. Dieta jednak jest teraz konieczna, by utrzymał efekty operacji. – Gdzieś takie zachciewajki, jak na przykład chipsy były, ale to było na początku (...). Nie przeżyję tygodnia bez jogurtu naturalnego, jajek i mleka – powiedział w rozmowie z Plotkiem. Dodał, że je też dużo mięsa, ale unika za to wołowiny, owoców i warzyw.

Sporo kilogramów, bo aż 40 zgubiła też inna uczestniczka „Gogglebox” – Agnieszka Kotońska. Przyznała, że nowy sposób żywienia ułożyła sobie sama. – Zaczęłam zdrowo jeść, co nie było łatwe, bo trzeba było wszystko rozpracować, gotować. Teraz gotuję sobie sama, nie mam trenera, metodą prób i błędów zaczęłam eliminować produkty. Coś mi nie pasowało, coś odrzuciłam. Chleb jasny zamieniłam na ciemny, nie piję coli, nie piję wódki. Wszystko jest oparte na warzywach – powiedziała w rozmowie z Jastrząb Post.

