Barbara Kurdej-Szatan chwali się luksusowym apartamentem. Ma obłędny widok z ogromnego tarasu

W 2020 roku Barbara Kurdej-Szatan wraz z mężem Rafałem Szatanem kupiła apartament w Warszawie. Wcześniej para mieszkała w domku pod Warszawą, więc zmiana była spora. Media donosiły, że za nowe lokum Barbara i Rafał musieli zapłacić aż 2,5 miliona złotych. Nic dziwnego, bo apartament jest ogromny – ma 200 metrów kwadratowych, dwa poziomy i do tego duży taras z widokiem na centrum stolicy. Barbara Kurdej-Szatan chętnie chwali się wnętrzami swojego luksusowego apartamentu. Jak go urządziła?

Barbara Kurdej-Szatan chwali się mieszkaniem

Przeglądając instagramowy profil aktorki, można zauważyć, że jej ulubionym miejscem do fotografowania w domu jest ogromny taras z obłędnym widokiem. To właśnie w tym miejscu powstaje najwięcej kadrów, które trafiają na jej profil. Nic dziwnego, bo zdjęcia wychodzą bardzo malownicze – na tarasie Barbara Kurdej-Szatan ma elementy drewna, dużo kwiatów, pomarańczową i zapewne wygodną sofę, która została wyłożona kolorowymi poduszkami. Do tego nie brakuje małych żarówek i lampek, które wieczorami dodają romantycznego klimatu. Widać, że taras jest podzielony na część wewnętrzną, która oddzielona jest od części zewnętrznej przeszkloną ścianą. Zapewne dzięki temu trikowi na tarasie można przebywać nawet zimą!

O ile taras został urządzony dość egzotycznie i w stylu boho, o tyle wnętrzom bliżej do stylu glamour. Pomieszczenia zostały utrzymane w neutralnej kolorystyce, jedynie z wyróżniającymi się mocniejszymi akcentami. Barbara Kurdej-Szatan może pochwalić się też gustownymi dodatkami – biało-czarnymi wazonami, złotymi kwietnikami, stylowymi i futurystycznymi stolikami.

Barbara Kurdej-Szatan wrzuca też kadry z łazienki. Widać, że urządziła ją w jasnych beżowo-brązowych odcieniach. Na ścianie pojawiły się ciekawe kafelki z ornamentem. Z kolei w sypialni znanej pary nie brakuje wielkiego łóżka z czarno-białym, wzorzystym zagłówkiem.

Uwagę zwraca też kuchnia. W przeciwieństwie do wielu innych gwiazd Barbara Kurdej-Szatan nie postawiła na klasyczną i modną biel w tym pomieszczeniu. Aktorka wybrała ciemne odcienie na szafkach, jedynie blat, ściany i podłoga są jasne. Nie brakuje też drewnianego wykończenia i złotych elementów. – Kocham naszą kuchnię. Mówi się, że kuchnia jest sercem domu -to szczera prawda! I jaka piękna i smaczna! A u nas dosłownie sercem – bo podczas remontu mieszkania, kuchnia była pierwsza... A wiecie jak jest z remontami… wszystko się wiecznie przedłuża… cała reszta zajęła nam kolejny ponad rok. Kuchnia czekała na nas cierpliwie i w świetnej kondycji i od stycznia, odkąd mieszkamy, to jedno z naszych ulubionych tu miejsc. Kolory ziemi są zawsze w modzie i przede wszystkim – świetnie się w nich czuję. Uwielbiam poranki z pachnącą kawą, domowe rodzinne obiady czy kolacje z przyjaciółmi… – napisała Barbara Kurdej-Szatan.

Zobaczcie w galerii zdjęć, jak mieszka aktorka wraz z rodziną!

