Sara James wystąpiła w „America's Got Talent: All-Stars”. Jak jej poszło?

Po tym, jak Sara James wystąpiła w finale amerykańskiego „Mam talent” zyskała w Stanach Zjednoczonych ogromną sławę. Mimo że nie wygrała show, to została doceniona przez jurorów i fanów. To wszystko sprawiło, że została zaproszona do „America's Got Talent: All-Stars”. To specjalna edycja amerykańskiej wersji „Mam talent”, podczas której na scenie prezentują się zwycięzcy, finaliści i ulubieńcy wszystkich edycji show.

Występ Sary James został wyemitowany z 9 na 10 stycznia 2023 roku. 14-letnia Polka zaśpiewała utwór „As It Was” Harry'ego Stylesa. Swoim występem nastolatka oczarowała jurorów – Ty już jesteś gwiazdą. Mam dla ciebie dużo szacunku za to, że wróciłaś. Uwielbiam twój styl. Moja córka ma 13 lat i jest twoją wielką fanką, ja mam prawie 50 lat i też jestem twoją wielką fanką. Jesteś fantastyczna – powiedziała Heidi Klum. Howie Mandel wyznał, że mimo że wszystko zależy od fanów, to może być to zwycięski występ nastolatki. Natomiast Simon Cowell, który użył złotego przycisku po występie Sary James podczas castingu, tym razem porównał ją do Camili Cabello, która zaczynała swoją karierę w programie „X Factor”, a obecnie jest światową gwiazdą.

Sara James w America's Got Talent: All-Stars”

W tym wyjątkowym odcinku poza Sarą James wystąpiło dziewięcioro innych artystów m.in. tancerka bez rąk Vitória Bueno, iluzjonista Dustin Tavella, stand-uperka Jackie Fabulous i Detroit Youth Choir. Ostatnia wokalna grupa przeszła do drugiego etapu dzięki złotemu przyciskowi prowadzącego show Terry'ego Crewsa. O tym, kto dostanie drugie miejsce w kolejnym etapie, zdecydowała publiczność. Niestety nie była to Sara James. Do finału „America's Got Talent: All-Stars” przeszedł akrobata Aidan Bryant.

