„Pierwsza miłość”. Zaskakujący finał poszukiwań Melisy w lesie

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – streszczenie nowego odcinka

Julita jest przerażona sytuacją z ludźmi Azora, wroga Sebastiana. Chce by ukochany ostrzegł Ankę przed zbliżaniem się do Blue Moon. Sebastian ma jednak swój plan i przede wszystkim stawia na bezpieczeństwo Julity. Każe jej pozostać w ukryciu do końca porachunków pomiędzy gangsterami. Tymczasem Piotrek chce wiedzieć, co patolog ustalił w sprawie śmierci ofiary znalezionej na budowie. Okazuje się, że przyczyna nie jest tak oczywista, jak chciano upozorować. Zespół Huberta próbuje zebrać jak najwięcej dowodów w sprawie. Piotrek zostaje wykluczony ze śledztwa. Policja chce również przesłuchać Wekslera, gdyż to właśnie na jego budowie dokonano makabrycznego odkrycia. W związku z tą sytuacją Sandra podejmuje stanowcze kroki. Tymczasem trwają poszukiwania zaginionej w lesie Melisy. Seweryn czuje się odpowiedzialny za zaistniałą sytuację. Grupie poszukiwawczej udaje się odnaleźć coś, czego nie spodziewali się w środku lasu.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

