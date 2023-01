Sara James podbija USA. Jej występ w „America's Got Talent: All-Stars” zachwycił widzów

Sara James ma coraz większe szanse na zrobienie międzynarodowej kariery. Za młodą gwiazdą kolejny występ w amerykańskiej telewizji. Sara James zrobiła show, które oczarowano nie tylko widzów, ale i jurorów. Jej występ zostanie wyemitowany w USA w poniedziałek 9 stycznia o godzinie 20.00 polskiego czasu, ale już teraz trafił do sieci i można przeczytać komentarze na jego temat. Nie brakuje samych pochlebnych opinii!

Sara James oczarowała widzów w „America's Got Talent: All-Stars”

„America's Got Talent: All-Stars” to specjalna edycja amerykańskiej wersji „Mam talent!”, podczas której na scenie prezentują się zwycięzcy, finaliści i ulubieńcy wszystkich edycji show. W programie wzięła też udział 14-letnia Sara James. To dla niej ogromna szansa, z której chętnie skorzystała i podbiła amerykańskich widzów. W sieci można już zobaczyć jej występ. Sara James zaśpiewała utwór „As It Was” Harry'ego Stylesa. Śpiewając, zachwyciła nie tylko swoim głosem, ale i pewnością siebie na scenie. Widzowie natychmiast to zauważyli i docenili.

„Ona ma wszystko, czego potrzeba – głos, styl, pewność siebie”, „Zasługiwała przynajmniej na TOP3 w 17. edycji. Mam nadzieję, że tym razem wygra”, „Jest idealną definicją gwiazdy. Jestem pod wrażeniem jej kontroli nad głosem, prezentacji scenicznej i pewności siebie” – komentują widzowie.

Nie tylko jednak oni byli oczarowani występem Sary James. Jurorka Heidi Klim również nie kryła zachwytu. – Ty już jesteś gwiazdą. Mam dla ciebie dużo szacunku za to, że wróciłaś. Uwielbiam twój styl. Moja córka ma 13 lat i jest twoją wielką fanką, ja mam prawie 50 lat i też jestem twoją wielką fanką. Jesteś fantastyczna – powiedziała.

Czytaj też:

Mama Sary James wystąpiła w „Szansie na sukces”. PosłuchajcieCzytaj też:

Sara James zaskoczyła swoją metamorfozą. Jak teraz wygląda 14-latka?