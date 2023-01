Joanna Opozda nie rozwiedzie się szybko z Królikowskim. Nie mają terminu rozprawy

Joanna Opozda i Antoni Królikowski wzięli ślub 7 sierpnia 2021 roku. Już wtedy para spodziewała się narodzin synka, który przyszedł na świat 22 lutego 2022. Niestety, małżeństwo Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego należało do wyjątkowo krótkich, bo zakończyło się tuż po walentynkach, a przed narodzinami synka Vincenta. Mimo że para nie jest już razem, to jednak formalnie cały czas pozostaje małżeństwen. Jak wynika z najnowszych doniesień, długo się to nie zmieni.

Joanna Opozda nie może szybko rozwieść się z Królikowskim

„Super Express” dowiedział się, że Joanna Opozda i Antoni Królikowski nie mają jeszcze nawet wyznaczonego terminu rozprawy rozwodowej. – Wszystko wskazuje na to, że zostanie wyznaczony pod koniec roku. Bardziej realistyczny jest jednak 2024 r. – powiedział informator „Super Expressu”.

Joanna Opozda jest tym faktem rozczarowana. Chciałaby bowiem mieć to wszystko już za sobą. – Jest już zmęczona całą sytuacją związaną z Antkiem i tym, jak podchodzi do ojcostwa. Zabolało ją, kiedy przeczytała, że chciałby naprzemiennej opieki nad Vincentem, podczas gdy cały ciężar wychowania i utrzymania chłopca spoczywa na niej. Czara goryczy przelała się, kiedy podczas ostatniej choroby Vincenta nie mogła liczyć na Antka – powiedział przyjaciel aktorki w rozmowie z tabloidem

Nie jest tajemnicą, że rozstanie pary nastąpiło po tym, jak na jaw wyszedł romans Antoniego Królikowskiego z sąsiadką. Teraz para cały czas jest ze sobą.

