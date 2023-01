Aleksandra Żebrowska zapozowała w toalecie. „Pierwsze życzenia na 2023 spełnione”

Aleksandra Żebrowska od dawna pokazuje, jak wygląda jej macierzyńska codzienność. Żona Michała Żebrowskiego w żartobliwy sposób prezentuje swój dystans do opieki na dziećmi, ciąży, swojego ciała czy karmienia piersią. Nie wszystkim to się jednak podoba i nieraz Aleksandra Żebrowska spotyka się z krytycznymi komentarzami. Tym razem postanowiła na nie zareagować i zrobiła to w swoim stylu.

Aleksandra Żebrowska zapozowała w toalecie

Żona Michała Wiśniewskiego nie ubarwia rzeczywistości i ma problemu z prezentowaniem nagich części swojego ciała. Zwraca przy tym uwagę, że to całkiem naturalne, gdy karmi się piersią. Jej odważne fotografie czasem są krytykowane przez internautów, którzy uważają, że „pokazuje za dużo” lub zdjęcia są „niesmaczne”. Inni z kolei pytają, jak dużo jeszcze jest w stanie pokazać. Okazuje się, że Aleksandra Żebrowska potrafi wciąż zaskoczyć i to nawet swoich wiernych fanów, którzy cenią jej poczucie humoru i dystans.

Nowy rok żona Michała Wiśniewskiego przywitała bowiem, siedząc na muszli sedesowej i karmiąc piersią swoją najmłodszą pociechę. Aleksandra Żebrowska zwróciła przy tym uwagę, że zdjęcie zostało wykonane na „życzenie” hejtera, który złośliwie sugerował, by pokazała „relację z kibla”. – Pierwsze życzenia w 2023 spełnione – napisała Aleksandra Żebrowska na dodanych screenach z komentarzy. Samo zdjęcie natomiast opatrzyła jedynie hashtagami, które zawierały najczęściej pojawiające się krytyczne komentarze – „przesada” i „niesmaczne”.

Nie wszystkich jednak zbulwersowało odważne zdjęcie Oli Żebrowskiej. Inne mamy znów doceniły jej podejście i poczucie humoru, zwracając przy tym uwagę, że ich rzeczywistość wyglądała podobnie, gdy dzieci były niemowlakami.

instagramCzytaj też:

Ola Żebrowska rozbawiła internautów. „Jeśli nie masz prezentu dla męża”Czytaj też:

Aleksandra Żebrowska pokazuje figurę po ciąży, a Michał Żebrowski chwali się córką