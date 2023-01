Nie żyje Andrzej Szopa. Widzowie znali go m.in. z „Klanu” i „Plebanii”

Związek Artystów Scen Polskich poinformował o śmierci Andrzeja Szopy, aktora teatralnego i filmowego. Aktor, którego widzowie znają przede wszystkim z występów na małym ekranie, zmarł wieczorem 31 grudnia w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie.

– Andrzej od dłuższego czasu nie wstawał z łóżka. Jego stan zdrowia w ostatnich dniach się pogorszył. Umierał zaopiekowany, wśród najbliższych mu osób. Dostał ostatnie namaszczenie – powiedział w rozmowie z Super Expressem jeden z pracowników Domu Artystów Weteranów. W ostatnich chwilach aktorowi towarzyszyła żona Izabela oraz bliscy przyjaciele.

Andrzej Szopa – kim był?

Andrzej Szopa urodził się w maju 1952 roku. W 1977 roku ukończył Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Można go było zobaczyć w wielu produkcjach filmowych m.in. w „Strachach”, „Na kłopoty Bednarski”, „Wielkim Szu” czy „Przed Odlotem”, ale były to role głównie drugo i trzecioplanowe. Występował także na deskach teatralnych, głównie w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Pod koniec lat 80. podkładał głos Diodakowi z „Kaczych opowieści”.

Od 1987 do 1996 roku przebywał z rodziną w Stanach Zjednoczonych. Podczas emigracji grał w polskich teatrach. Po powrocie do Polski związał się z Teatrem Kwadrat. Widzowie kojarzą go również z wielu ról w polskich serialach m.in. „Klanie”, „Graczykach”, „Lokatorach”, „Samym życiu” czy „Kasi i Tomku”. Dużą sympatię widzów zyskał dzięki roli Franciszka Piętaka z „Plebanii”.

Od pobytu w USA zaczął mieć problemy z kręgosłupem, które kilka lat temu się pogłębiły. Operacja, której się poddał, nie powiodła się a w wyniku komplikacji aktor został częściowo sparaliżowany. – W czasie operacji przyplątał się udar. W efekcie lewą stronę ciała miałem niesprawną. Teraz jest już lepiej – opowiadał.

