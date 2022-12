Meghan Markle nosi na sobie fortunę. Wartość jej garderoby zwala z nóg

Przypomnijmy: w 2020 r. Meghan Markle i jej mąż, księże Harry, wyprowadzili się z Wielkiej Brytanii i zamieszkali w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych.

Meghan i Harry zrezygnowali z olbrzymich pieniędzy

Rok wcześniej zrezygnowali z pełnienia ważnych ról w ramach brytyjskiej rodziny królewskiej, tj. z przysługujących im tytułów księżnej i księcia Sussex. Jak tłumaczyli, byli traktowani przez media, a także sfrustrowani tym, co dzieje się w samej rodzinie królewskiej.

Ta decyzja miała nie tylko wizerunkowe znaczenie. Oznaczała również rezygnację z szeregu przywilejów, m.in. sporych pieniędzy. Jako członkowie rodziny królewskiej otrzymywali bowiem „pensję” od ojca Harry'ego – ówczesnego księcia Walii, obecnie króla Wielkiej Brytanii – Karola. W roku finansowym 2018-2019 mieli otrzymać łącznie ponad 5 mln funtów, tj. ok. 26 mln złotych.

Jak zmieniała się wartość garderoby Markle?

Jak donosi brytyjski portal „Daily Mail”, utrata tego źródła finansowania nie odbiła się zbytnio na poziomie życia byłej pary książęcej. Z ustaleń portalu wynika, że wartość garderoby Meghan Markle – która słynie z zamiłowania do drogich ubrań i biżuterii -wzrosła w 2022 r. do ok. 79 tys. funtów, tj. ok. 400 tys. zł.

To wzrost od ponad 20 tys. funtów, w stosunku do wyliczeń z roku 2021 r. Natomiast w 2020 r. garderoba byłej księżnej Sussex została wyceniona na ok. 44 tys. funtów. Warto jednak pamiętać, że te kwoty bledną z szacunkiem za rok 2019 r., który wyniósł ok. 212 tys. funtów.

„Odkąd opuściła rodzinę królewską i przeprowadziła się do Kalifornii, wydaje się, że miłość Meghan Markle do błyszczącej i efektownej garderoby tylko przyspieszyła” – skomentowała „Daily Mail”.

Z czego utrzymują się Meghan i Harry?

Nie wiadomo, czy była księżna Sussex zawsze płaci pełną cenę za garsonki czy suknie od najdroższych projektantów, czy otrzymuje od nich okazyjne zniżki. Sęk w tym, że tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia. Nawet po wyprowadzce z Wielkiej Brytanii, Meghan i Harry zarabiają olbrzymie pieniądze.

Przede wszystkim prowadzą przedsiębiorstwo „Archewell”, w jego skład którego wchodzi m.in. „Archewell Productions”. To firma zajmująca się przede wszystkim produkcją dla Netflixa, której roczne przychody wynoszą dziesiątki miliony dolarów. Para zarabia również na wydawaniu książek. Ponadto, Harry ma stanowisko dyrektora w firmie coachingowej w Kalifornii.

