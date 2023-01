Te gwiazdy zaskoczyły swoimi wypowiedziami w 2022 roku. Ich wyznania przejdą do historii

Dla gwiazd nie ma tematów tabu. Wiele ich wypowiedzi w wywiadach czy instagramowe wyznania rozpoczynają dyskusje na ważne tematy. Tak było chociażby w przypadku Dawida Podsiadło, który wprost powiedział, że planuje odejść z Kościoła. Przez kilka tygodni w mediach nie mówiło się o niczym innym, a jego decyzję komentowali nawet znani księżna. Które gwiazdy zaskoczyły wyznaniami w 2022 roku i które wypowiedzi przejdą do historii? Sprawdźcie!

Głośne wyznania gwiazd w 2022 roku

Z pewnością jedną z najgłośniejszych wypowiedzi ma na swoim koncie Marcin Hakiel, który w marcu 2022 przeżył rozstanie z Katarzyną Cichopek. Tancerz nie ukrywał, że bardzo cierpi i w końcu postanowił o tym opowiedzieć w „Mieście Kobiet”. Jego wywiad odbił się szerokim echem, a fragmenty są cytowane do dziś. To właśnie wtedy ujawnił, że Katarzyna Cichopek odeszła do innego mężczyzny. – Najtrudniejszy moment w tej całej sytuacji był taki, że moja była partnerka od jakiegoś czasu prosiła już o wolność, o więcej wolności, przestrzeni. Ja jej to dałem, a pewnego dnia okazało się, że ta wolność ma imię – mówił Marcin Hakiel. (...) Mam poczucie, że ja do końca chciałem to naprawić do tego momentu, gdy już nie było czego naprawiać. Przyszedł taki moment, (...) że już zrozumiałem, że ten okręt, z którym spędziłem te 17 lat, już płynął pod inną banderą – dodał.

Dawid Podsiadło wywołał natomiast dyskusję na temat apostazji. Muzyk wprost wyznał, że planuje odejść z Kościoła. Jego wypowiedź w podcaście „WojewódzkiKędzierski” wywołała spore zamieszanie. – Udało mi się zdobyć ten akt chrztu i teraz jak będę w rodzinnych stronach i wygospodaruję czas na to, to poprosiłbym o tę apostazję. Nie chcę zaburzać statystyk i korzystać z przywilejów organizacji, z którą niewiele mnie łączy – mówił wtedy Dawid Podsiadło.

Skoro o Kościele mowa, to wiele gwiazd w roku 2022 otwarcie przyznało, że nie chrzci swoich dzieci. W tym gronie znalazły się m.in. Lara Gessler i Agnieszka Kaczorowska. O ile Lara Gessler po prostu przyznała, że nie ma w planach organizacji chrzcin, bo z Kościołem nie ma wiele wspólnego, o tyle Agnieszka Kaczorowska pokusiła się o odważne i zaskakujące wyznanie. – Uważam, to jest też od strony duchowej i energetycznej związanej z czakrami w naszym ciele potwierdzone, że sakramenty zamykają nasze czakry. Wierzę, że po co mamy coś zamykać, jak możemy coś otwiera – powiedziała.

Tymczasem Julia Wróblewska w rozmowie z Plejadą mówiła o budowaniu związku. Jej wypowiedź była wyjątkowo dojrzała. Młoda aktorka przyznała, że kiedyś zupełnie inaczej patrzyła na relację z drugim człowiekiem. – Nie weszłabym w związek, dopóki bym się nie upewniła, że ktoś ma na tyle siły i jest na tyle otwarty, żeby sobie dać radę i dopóki ktoś nie zobaczy mnie w gorszym stanie. Staram się ten rozsądek obecnie trzymać i nie wchodzić impulsywnie w coś. Staram się teraz przejść z tym dyskomfortem bycia samej, bo chcę polubić, spędzać czas sama ze sobą. Dopóki tego nie polubię, to będę partnerką zależną od mojego partnera, a tego nie chcę. Nie chcę tego robić komuś. Zwyczajnie nie chcę, bo teraz z perspektywy czasu uważam, że to było bardzo toksyczne zachowanie z mojej strony. Kiedyś myślałam, że to ta druga osoba była zła, ale nie – powiedziała.

Nie da się jednak ukryć, że najwięcej emocji w 2022 budziły wypowiedzi Edyty Górniak. Artystka już dawno przestała zaskakiwać swoją twórczością, ale nie znika z mediów za sprawą swoich dziwacznych wyznań. W tym roku przestrzegała nie tylko przed Halloween, ale również przed... wodą w butelkach. – (Niestety dla ludzi) Prawdziwa Woda występuje tylko na wolności. Reszta, czyli wszystkie zamknięte w na lata w butelkach, to substancje tylko złudnie podobne charakterem do Wody – pisała Edyta Górniak na Facebooku. – Woda to Życie. Nie można zamknąć naturalnej flory bakteryjnej w butelce, bo zgnije. Aby nie zgniła musi ulec obróbce, czyli zniszczeniu jej flory. W ten sposób powstaje substancja / substytut na podobieństwo Wody. Ma jej charakter, lecz nie ma jej struktur – dodała. To jednak nie wszystko. Edyta Górniak wystąpiła również w XIX Zlocie Wolnych Ludzi Harmonia Kosmosu 2022, gdzie podzieliła się swoimi przemyśleniami. – Chciałabym, żebyśmy tak prawdziwie, z serca, podziękowali Matrixowi, dlatego, że dzięki niemu możemy przypomnieć sobie wartości i zapragnąć najmocniej w świecie prawdy i życia w tej prawdzie. Potrzebowaliśmy takiego wstrząsu i kopniaka, i dziękujemy im za to. Nie każdy, kto wygląda jak człowiek, ma duszę. Ma tylko kombinezon biologiczny i te same potrzeby fizyczne, biologiczne, ale nie ma połączenia z pierwotną świadomością, ze źródłem i zapomniał lub nigdy nie poczuł tej świętej energii wszelkiego stworzenia – mówiła Edyta Górniak, stwierdzając, że wśród ludzi żyją bioroboty, hybrydy oraz reptilianie.

W mediach głośno było też o wypowiedzi Karola Strasburgera na temat późnego ojcostwa. Aktor i prezenter telewizyjny przywitał na świecie swoje pierwsze dziecko, córkę Laurę, gdy miał 72 lata. W rozmowie z „Vivą!” nie ukrywał, że często słyszy krytyczne komentarze. Do tej pory jest oceniany za swoją decyzję. – Wiele osób mówiło mi, że jestem za stary na dziecko, że nie dam rady i nie ma to sensu. Do dziś wielu ma moralną odwagę komentować to, czy wolno było mi zostać ojcem. Kierują do mnie i Małgosi oszczerstwa i prześmiewcze opinie, przewidując moją indolencję starczą, niemoc wychowawczą czy rychłą śmierć. Wiedziałem, że będą bezsenne noce, skoki rozwojowe, okresy buntu, próbowanie naszej wytrzymałości i nauka emocji często trudna nie tylko dla samego dziecka, ale i rodzica. A ja zaryzykowałem, tak jak zawsze robiłem, licząc i mając przeczucie, że może wszystko będzie dobrze i nowe życie mi się spodoba. Dziś mogę powiedzieć, że te bezsenne noce wcale nie są utrapieniem – mówił. Karol Strasburger przyznał, że chce zatańczyć na weselu swojej córki.

