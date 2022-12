Największe metamorfozy w 2022 roku. Tak zmieniły się gwiazdy!

Koniec roku zawsze sprzyja podsumowaniom. To wyjątkowy czas, w którym można spojrzeć wstecz i sprawdzić, jak wiele zmieniło się w zaledwie rok. Gwiazdy coś o tym wiedzą! Niektóre całkowicie odmieniły swoje życie i... image. Niektóre metamorfozy z 2022 zapadną w pamięci fanów na długo. Kto najbardziej się zmienił?

Największe metamorfozy w 2022 roku

Danuta Martyniuk z pewnością może znaleźć się w rankingu największych metamorfoz. Żona „króla disco polo” postanowiła bowiem schudnąć. W rozmowie z „Pytaniem na śniadanie” stwierdziła, że to hejt zmotywował ją do przemiany, natomiast o szczegółach opowiedziała w magazynie Party. – Przymierzałam się do tego od dawna, ale nie ukrywam, że najbardziej zmotywowały mnie te wszystkie przykre komentarze, które czytałam na temat swojego wyglądu. Pod moimi zdjęciami internauci pisali, że jestem gruba, brzydka, że wyglądam jak mama Zenka i mąż powinien znaleźć sobie kogoś młodszego, atrakcyjniejszego. Bardzo mnie to zabolało i wreszcie przyszedł ten moment, kiedy pomyślałam: „Ja wam jeszcze pokażę!” – przyznała. Danuta Martyniuk schudła aż 17 kilogramów. – Kiedy przy moim wzroście 154 centymetrów waga pokazała 67 kilogramów, wiedziałam, że przede wszystkim muszę przestać jeść słodycze, bo to one mnie gubiły. Zmniejszyłam też o połowę porcje posiłków i piłam dużo wody. W sumie schudłam 17 kilo – powiedziała.

Okazuje się, że i Maryla Rodowicz poszła w ślady Danuty Martyniuk i zgubiła tyle samo kilogramów. Piosenkarkę zmotywowały jednak problemy zdrowotne. Przeszła dwie operacje ortopedyczne. – Miałam zabiegi artroskopowe, czyli czyszczenie powierzchni stawowych w kolanie i pomyślałam, żeby ulżyć tym kolanom, to trzeba schudnąć – powiedziała w rozmowie z „Dzień Dobry TVN”.

Sylwia Bomba też postawiła na metamorfozę ciała i zaczęła ostro trenować. Na Instagramie pochwaliła się wyrzeźbionym brzuchem. – Pamiętacie wyzwanie z początku roku? Długo zastanawiałam się, czy dodać to zdjęcie… wrzucam, bo jak to mówi mój serdeczny kolega: WYPRACOWANE a nie dane. Początek roku VS dziś. Photoshopa brak – napisała gwiazda „Gogglebox. Przed telewizorem”.

Niesamowitą przemianą pochwaliła się też Ola Jordan, była jurorka „Tańca z gwiazdami”, która wraz z mężem Jamesem postanowiła schudnąć. – Nie zamierzałam publikować tego zdjęcia, ale zdecydowałam się na to, ponieważ jestem przerażona i rozczarowana sobą. Mam nadzieję, że zamieszczenie go zmotywuje mnie to do zrobienia czegoś z tym. Nasz przyjaciel zrobił je wczoraj nad basenem. (...) Wiemy, że nie jesteśmy w swojej najlepszej formie, ale tak się dzieje, gdy przestajesz tańczyć przez wiele godzin w ciągu dnia i masz dziecko (…). Myślę, że muszę darować sobie jedzenie lodów przez jakiś czas – napisała jakiś czas temu Ola Jordan. Para całkiem zmieniła styl życia i żywienia. Zaczęła ćwiczyć i efekty są spektakularne. – Hej, patrz, jak tracimy ponad 40 kilogramów w 6 sekund! (...) W rzeczywistości trwało to trochę dłużej. W sumie cztery miesiące. Chociaż pierwsze dwa tygodnie były dość dramatyczne, w tym czasie straciliśmy 12 kilogramów. Szalone, co?! Ale mieliśmy dużo do zrzucenia, a zawsze traci się najwięcej w ciągu pierwszych tygodni – pochwaliła się Ola Jordan.

Tymczasem Monika Miller, wnuczka Leszka Millera, postanowiła zrobić sobie przeszczep włosów. Wszystko ze względu na problemy zdrowotne. Wykryto u niej bowiem fibromialgię, czyli przewlekłą niezapalną chorobę reumatyczną tkanek miękkich. – Kiedy dowiedziałam się, że mam z tym żyć, uznałam, że po prostu zrobię przeszczep włosów, chociaż bałam się, że to nie ma sensu. Że w moim przypadku one i tak zaczną wypadać. Lekarz na szczęście mnie uspokoił, że te włosy na pewno nie wypadną. Zdecydowałam się na zabieg. Zrobię go w Polsce – ujawniła.

Roksana Węgiel też przeszła ogromną przemianę – została blondynką i trudno już dojrzeć w niej nastoletnią zwyciężczynię „The Voice Kids”.

Na jasny blond postawił też Filip Chajzer. Dziennikarz postanowił też przejść na dietę i zaczął trenować. Niektórzy podejrzewają, że przemiana Filipa Chajzera jest związana z jego nową miłością do tajemniczej Justyny.

Nie da się jednak ukryć, że największą przemianę w tym roku przeszła Paulina Smaszcz. Była żona Macieja Kurzajewskiego postawiła na ostre cięcie, zaskakując tym zarówno fanów, jak i media. Króciutkie włosy postanowiła przefarbować też na jasny blond.

