Melanie C nie przyjedzie na „Sylwestra Marzeń”. Jest komunikat TVP

Telewizja Polska jak co roku organizuje „Sylwestra Marzeń” w Zakopanem. Zgodnie z zapowiedziami na koncercie wystąpią m.in. Zenon Martyniuk, Sławomir czy Edyta Górniak. Zwykle na imprezie TVP występują też zagraniczne gwiazdy – rok temu był to Jason Derulo, a wcześniej m.in.: Luis Fonsi, Limahl czy zespół Eruption. W tym roku zagraniczną gwiazdą miała być znana ze Spice Girls Melanie C. „Jestem ogromnie podekscytowana faktem, że Sylwestra spędzę z Wami w Zakopanem. Będziemy się świetnie bawić i wspólnie świętować nadejście nowego roku!” – mówiła artystka na skierowanym do fanów nagraniu z tej okazji.

Melanie C zmieniła zdanie w sprawie Sylwestra z TVP

Ostatecznie jednak artystka zmieniła zdanie. W poniedziałek 26 grudnia w swoich mediach społecznościowych Melanie C zamieściła krótki komunikat z informacją o zaskakującej decyzji. „W świetle informacji, które zostały mi przedstawione, a które nie zgadzają się z moimi poglądami na temat grup społecznych, które wspieram, obawiam się, że nie będę mogła wystąpić w Polsce na Sylwestra. Mam nadzieję wrócić niedługo. Życzę Wam wspaniałych świąt i wszystkiego, co najlepsze na 2023 rok” – napisała krótko piosenkarka.

Telewizja Polska komentuje decyzję Melanie C

W związku z powstałym zamieszaniem, własny komunikat w tej sprawie postanowiła wydać Telewizja Polska. Na samym wstepie zaznaczono, że była członkini Spice Girls jest „jedną z wielu gwiazd” tegorocznego Sylwestra w Dwójce. Przypomniano tez, że podpisała kontrakt z polskim nadawcą.

„Swoją obecność potwierdziła w nagraniu skierowanym do polskiej publiczności, w którym podkreśliła, że jest podekscytowana faktem, że Sylwestra spędzi w Zakopanem i będzie wspólnie z nami świętować powitanie Nowego Roku, a dziś – pod naciskiem internetowych komentarzy – niespodziewanie zrezygnowała z występu” – komentowano jeszcze w poniedziałek.

„Spółka z zaskoczeniem przyjęła informację o zmianie planów artystki. TVP przypomina, że Sylwester to koncert dla wszystkich, którzy chcą przywitać Nowy Rok przy dobrej zabawie. Zapraszamy 31 grudnia do Zakopanego i do TVP2” – pisano dalej w komunikacie Telewizji Polskiej.

