„Kevin sam w domu” to hit świąt Bożego Narodzenia. Co roku przyciąga miliony widzów przed ekrany telewizorów i nie ma w tym stwierdzeniu ani odrobiny przesady. Polsat, który emituje przygody 11-letniego Kevina, co rok w grudniu notuje rekordową oglądalność, a sama produkcja przyciąga około 10 milionów widzów w ciągu dwóch dni świątecznych.

Akcja „Kevina samego w domu” zgodnie z tytułem toczy się w domu, a dokładnie w okazałej willi. To właśnie w niej na co dzień mieszka Kevin McCallister i w niej zostaje sam w czasie świąt Bożego Narodzenia, podczas gdy cała jego rodzina wylatuje na Florydę, całkowicie zapominając, że 11-latek śpi smacznie na strychu. Najpierw Kevin sam w domu świetnie się bawi, korzystając z uroków wolności. Gdy jednak dom staje się obiektem zainteresowania włamywaczy, Kevin robi z niego pole bitwy i zasadzek.

Dom, w którym rozgrywała się akcja, nie był tylko planem filmowym, ale istnieje naprawdę i nawet całkiem niedawno został wystawiony na sprzedaż. Jak się prezentuje po latach?

„Kevin sam w domu”. Jak dziś wygląda dom McCallisterów?

Jakiś czas temu do sieci trafiło nagranie z wirtualnego spaceru po domu McCallisterów. Willa trafiła na sprzedaż i w związku z tym odbyła się jej prezentacja. Nie da się ukryć, że wnętrze prezentowało się imponująco zarówno w samym filmie, jak i podczas wirtualnego spaceru po latach. W domu znajduje się sześć sypialni i sześć łazienek, a sama posesja zajmuje aż pół hektara ziemi.

Budynek z czerwonej cegły został zbudowany w stylu gregoriańsko-kolonialnym i znajduje się w miejscowości Winnetka, około 20 mil od Chicago.

Zobaczcie galerię zdjęć z wirtualnego spaceru po domu McCallisterów, a także nagranie wideo.

