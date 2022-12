25+ nowości od Netflix w styczniu! Czeka nas masa dobrych premier

Początek roku na Netflix przywitamy u boku Natalii, Moniki i Pauliny, które w drugim sezonie „Sexify” próbują zrozumieć męską perspektywę na sprawy seksu. Fani serialu „Ginny & Georgia” poznają dalsze losy głównych bohaterek, a część widzów będzie mogła cofnąć się w czasie oglądając „Różowe lata 90”.. W styczniu zobaczymy również kolejny sezon „Wikingowie: Walhalla” z Marcinem Dorocińskim oraz sprawdzimy, jaka jest cena kłamstwa w pierwszym polskim reality show produkcji Netflix – „Love Never Lies Polska” z Mają Bohosiewicz w roli prowadzącej.

„Sexify” – 11 stycznia



Gdy przyszłość ich start-upu robi się niepewna, trzy młode przedsiębiorczynie muszą zmierzyć się z konkurencją, wymogami inwestora i problemami osobistymi.



„Wikingowie: Walhalla”, sezon 2. – 12 stycznia



Po tragicznym pożarze w kinie Uphaar dwoje pogrążonych w żalu rodziców przeżywa żałobę po stracie dzieci i zawzięcie walczy o sprawiedliwość. Historia oparta na faktach.



„Podglądaczka” – 1 stycznia



Hakerka Miranda uwielbia podglądać swoją sąsiadkę, prostytutkę Cléo. Ale gdy ich ścieżki się krzyżują i dochodzi do morderstwa, wszystko się zmienia.



„Love Never Lies. Polska” – 25 stycznia



Reality show, w którym urządzenie wyczytujące kłamstwo z oczu analizuje uczciwość sześciu par. Tutaj za oszustwa się płaci, a prawda zostaje wynagrodzona.



„Ginny & Georgia”, sezon 2. – 5 stycznia



Życie w Wellsbury przynosi Georgii i Ginny nowe związki i wyzwania. Wszystko mogą jednak zepsuć tajemnice z przeszłości.



„Różowe lata 90.” – 19 stycznia



Hej, Wisconsin! Jest rok 1995, a Leia Forman, córka Erica i Donny, spędza lato u dziadków, gdzie wkręca się w towarzystwo nowej ekipy z Point Place.



„Narwik” – 23 stycznia



Młody norweski żołnierz walczy w okopach, a czekająca na niego w domu żona przeżywa ciężkie chwile w okupowanym przez Niemców Narwiku.



„Madoff: Potwór z Wall Street” – 4 stycznia



Serial dokumentalny o drodze na szczyt i upadku Berniego Madoffa, który zorganizował największą piramidę finansową w historii Wall Street.



„Wołanie o prawdę” – 11 stycznia



Matka pochłonięta poszukiwaniem zaginionej córki znajduje pocieszenie w sieci wsparcia złożonej z innych dotkniętych przemocą kobiet.



„Pamela: Historia miłosna” – 31 stycznia



Pamela Anderson opowiada o drodze do sławy, kłopotliwych romansach i skandalu związanym ze słynną sekstaśmą.



„Record of Ragnarok”, sezon 2. – 26 stycznia



Ludzkość może i upadła, ale jej wola przetrwania na pewno nie. W kolejnej rundzie walk bardzo zły człowiek mierzy się z potężnym bogiem.



„Pokémon: Najwspanialsze podróże – Seria” – 6 stycznia



Ash i Goh nie ustają w pogoni za swoimi celami i przeżywają kolejne niezwykłe przygody w trakcie podróży przez dziki świat Pokémonów.



„Kung Fu Panda: Smoczy rycerz”, sezon 2. – 12 stycznia



Uczynny Po i Smoczy Rycerze podróżują po świecie w poszukiwaniu legendarnej broni Tianshang, tocząc nieustanne potyczki ze złem.



„Szkoła czarownic: Dziedzictwo” – 1 stycznia



Lily wraz z matką zamieszkuje u jej nowego chłopaka. Gdy podczas pierwszego dnia w szkole nastolatka staje się obiektem kpin, na pomoc ruszają trzy outsiderki, które dostrzegają coś więcej.



„Windykator” – 7 stycznia



Syn potężnego mafinego bossa oraz bezwzględny morderca współpracują jako egzekutorzy długów, nie mając sobie równych w mieście i siejąc postrach, do momentu gdy pojawia się Conejo, który przejmuje władze.



„Iluzja” – 12 stycznia



Matka zaginionej dziewczyny rozpoczyna prywatne śledztwo.



„Trolle 2” – 15 stycznia



Poppy i Mruk z przyjaciółmi wyruszają w wielką podróż, by dokonać niemożliwego: pogodzić ze sobą wszystkie Trolle i połączyć się przeciw wrogowi.



„Bielmo” – 6 stycznia



Aby rozwikłać zagadkę morderstwa w akademii wojskowej West Point, emerytowany detektyw korzysta z pomocy bystrego kadeta, który zwie się Edgar Allan Poe.



„Zakłamane życie dorosłych” – 4 stycznia



Dorastająca Giovanna przechodzi przez wyboistą drogę dojrzewania, poznając przy tym różne strony Neapolu lat 90. XX wieku.



„Kowbojka z Kopenhagi” – 5 stycznia



Całe życie była traktowana jak amulet przynoszący szczęście i przechodziła z rąk do rąk. Teraz ta kobieta o nadprzyrodzonych zdolnościach postanawia się zemścić.



„Sky Rojo”, sezon 3. – 13 stycznia



Uciekając przed swoim alfonsem i jego zbirami, trzy kobiety wyruszają w szaloną, chaotyczną podróż w poszukiwaniu wolności.



„Imperium przepychu: Nowy Jork” – 20 stycznia



Nowa ekipa Amerykanów azjatyckiego pochodzenia zaprasza nas do swojego stylowego nowojorskiego życia, w którym góruje przepych, moda i dramaty.



„Fauda”, sezon 4. – 20 stycznia



Wyśmienity izraelski agent wraca do czynnej służby, by dopaść palestyńskiego bojownika, który teoretycznie miał już nie żyć. Rozpoczyna się chaotyczne polowanie.



„Snake Eyes: Geneza G.I. Joe” – 21 stycznia



Snake Eyes zostaje przyjęty do starożytnego japońskiego klanu Arashikage, którego członkowie szkolą go na wojownika ninja. Jego honor i lojalność szybko zostają jednak wystawione na ciężką próbę, a on sam może stracić zaufanie najbliższych.



„Lockwood i spółka” – 27 stycznia



Dziewczyna z niezwykłymi umiejętnościami paranormalnymi dołącza do dwóch nastolatków z małej agencji pogromców duchów, aby walczyć ze złymi duchami dręczącymi Londyn.



„My i wy” – 27 stycznia



Para i jej rodziny mierzą się z miłością w nowoczesnym wydaniu pośród zderzenia kultur, oczekiwań społecznych i różnic pokoleniowych. Komedia Kenyi Barrisa.

