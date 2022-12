Co oglądać w święta na Disney+? Masa filmów dla całej rodziny

Kevin znowu zostanie sam w domu i zgubi się w Nowym Jorku a John McClane będzie bronił Nakatomi Plaza w „Szklanej pułapce”. Wśród nowości m.in. gwiazdkowe wydanie zmagań superbohaterów Marvela w filmie „Marvel Studios prezentuje: Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej święta”. Pojawi się również święty, a nawet „Śnięty Mikołaj” w nowej serialowej wersji oraz wyjątkowa wersja klasycznego baletu, czyli „Hip-hopowy Dziadek do Orzechów”. Oto lista produkcji, które warto obejrzeć w te święta.

„Kevin sam w domu”



Kevin (Macaulay Culkin) jest ośmioletnim chłopcem, któremu wydaje się, że jest niekochany. Jego rodzina postanowiła spędzić święta we Francji. W dniu wyjazdu zaspali i w wyniku wielkiego zamieszania zapomnieli o małym Kevinie. Gdy chłopiec odkrywa, że został sam w domu jest uradowany.



„Kevin sam w Nowym Jorku”



Podczas zamieszania na lotnisku, nasz bohater traci z oczu swoich bliskich i przez pomyłkę wsiada do niewłaściwego samolotu. Tym sposobem trafia do Nowego Jorku. Mały Kevin musi tutaj radzić sobie sam. Jeszcze nie wie, że w tym samym czasie na wolność wyszło dwóch znanych mu złodziejaszków.



„Dziewczyna z Alabamy”



Bohaterką filmu jest Melanie Carmichael, dziewczyna z małego miasteczka w Alabamie, która wcześnie wyszła za mąż za swoją szkolną miłość. Wiodąc proste życie, które stało się dla niej puste i bezcelowe w końcu opuściła małą mieścinę na rzecz Nowego Jorku, w którym postanowiła odnieść sukces jako projektantka mody.



„Strażnicy Galaktyki. Coraz bliżej święta”



Fabuła filmu „Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej Święta” koncentruje się wokół Draxa i Mantis, szukają oni idealnego prezentu na święta, który mogliby podarować Peterowi Quillowi/Star Lordowi. Bohater pochodzi z Ziemi, a kosmici nie znają panujących tu zwyczajów.



„Magiczne święta”



Bohaterką jest zapracowana Mary, która tuż przed Bożym Narodzeniem zostaje sama. Rozstanie z narzeczonym sprawia, że Mary obojętnieje na wszystko, także na ulubione święta. Matka postanawia jej pomóc i wysyła paczkę, do której wkłada ozdoby, które wisiały przed laty na choince w jej rodzinnym domu.



„Finn sam w domu. Świąteczny skok”



8-letni Finn (Christian Martyn) jest przerażony faktem, że jego rodzina przeprowadza się ze słonecznej Kalifornii do strasznego domu w Maine. Przekonany, że domostwo jest nawiedzone, zastawia w nim wymyślne pułapki, żeby nakryć duchy na gorącym uczynku.



„Święta z Donną Hay”



Od wymyślonych na nowo świątecznych dań głównych, takich jak najlepsza glazurowana szynka, po zachwycające desery, takie jak jej popisowa pavlova, Donna podpowiada, jak oszczędzać czas i dzieli się poradami, jak stworzyć swój własny rodzaj świątecznej magii.



„Świąteczna balanga”



Podobnie jak w pierwszej części filmu, akcja sequela rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, gdzie wszelki alkohol i narkotyki są zakazane, z wyjątkiem jednego wspaniałego dnia w roku. W tym roku balanga cudownie przypada w Boże Narodzenie. W tej nowej świątecznej przygodzie nie zabraknie magicznych opowieści, ujmujących piosenek, animacji poklatkowej… i prochów! Dużo prochów! Wesołej balangi!



„Piękna i bestia. Zaczarowane święta”



Bella postanawia uczcić na zamku Boże Narodzenie. W świątecznych przygotowaniach pomagają jej przyjaciele.



„Przyjadę do domu na święta”



Kilkunastoletni Jake uczy się w college'u w Kalifornii. Obiecuje rodzicom i swojej dziewczynie Allie, że spędzi z nimi Boże Narodzenie w Nowym Jorku. Tym razem czekają na niego nie tylko bliscy, lecz także atrakcyjny prezent gwiazdkowy - wymarzone czerwone porsche z 1957 roku. Tymczasem koledzy ze szkoły zamierzają dać zarozumiałemu nastolatkowi nauczkę. W dniu wyjazdu zostawiają go na pustyni w stroju Świętego Mikołaja...



„Warsztat Świętego Mikołaja”



Mikołajowi towarzyszą Elfy w przygotowaniach do słynnego kuligu w Wigilię. Gdy zabawki są gotowe, ożywają i idą do torby Świętego Mikołaja.



„Świąteczne Psiaki”



Prawa Łapka, zadziorny synek pomocnika Świętego Mikołaja (Prawej Łapy), zapomniał o znaczeniu świąt. Nasi dzielni bohaterowie będą musieli mu przypomnieć, że w czasie Bożego Narodzenia liczy się nie to, co dostajesz, lecz to, co od siebie dajesz. Dzięki pomocy szczeniaków Prawa Łapka będzie mógł odzyskać wiarę w święta, a po drodze zyska prawdziwych przyjaciół…



„Miki. Bardziej baśniowe święta”



Siostrzeńcy Kaczora Donalda, Hyzio, Dyzio i Zyzio, to rozrabiaki, dla których w czasie świąt liczą się jedynie prezenty. Gdy jednak dowiadują się, że podarki dostają tylko grzeczne dzieci, a oni nie zaliczają się do takich, postanawiają odwiedzić Świętego Mikołaja i sami wpisać się na listę.



„Miki. Bajkowe święta”



Trzej weseli siostrzeńcy Donalda wspominają, jak kiedyś życzyli sobie, żeby Gwiazdka była codziennie i jak spełnione życzenie przerodziło się w pełną komizmu katastrofę, a w efekcie pozwoliło im zrozumieć na czym polega prawdziwy duch Bożego Narodzenia.



„Świąteczny płomień w zamku Arendelle”



Sławna amerykańska pisarka Sophie chce kupić zamek w Szkocji, jednak jego szorstki właściciel Myles (szkocki książę) ma opory przed oddaniem posiadłości w ręce cudzoziemki. Próbując znaleźć kompromis, tych dwoje nieustannie się ściera, jednak przy okazji znajdują coś, czego zupełnie się nie spodziewali.



„Przyjaciel Świętego Mikołaja”



Święty Mikołaj oraz jego nowy, czworonożny przyjaciel - Łapa - dowiadują się, że dzieci na całym świecie przestały czerpać radość ze świąt Bożego Narodzenia. Chcąc to zmienić, wyruszają w podróż do Nowego Jorku. Wyprawa ma jednak nieprzewidziane skutki - po drodze Święty Mikołaj zostaje potrącony i traci pamięć!



„Noelle”



Córka Krisa Kringle'a uwielbia radosną atmosferę Gwiazdki, ale żałuje, że nie może robić czegoś „więcej”, jak jej ukochany brat Nick, który w te święta zastąpi zmarłego ojca. Nick ćwiczy, żeby zostać Świętym Mikołajem, ale nie idzie mu najlepiej. Rozbija sanie. Nie potrafi odróżnić dziecka niegrzecznego od grzecznego.



„Christmas... Again?!”



Gdy Rowena przeżywa nijakie Święta Bożego Narodzenia, życzy sobie że chciałaby powtórzyć święta i nieoczekiwanie przeżywa Boże Narodzenie w kółko.



„Śnięty Mikołaj”



Mężczyzna nieumyślnie doprowadza do wypadku z udziałem Świętego Mikołaja, po czym przejmuje jego obowiązki.



„Królowie śniegu”



Drużyny z całego świata zostaną przeniesione do magicznej zaśnieżonej wioski, gdzie będą odważnie konkurować, wykazując się swoimi umiejętnościami w robieniu rzeźb śniegowych.



„Nareszcie sam w domu”



Max Mercer zostaje sam, gdy jego rodzina wylatuje na wakacje do Japonii. Gdy pewne małżeństwo próbuje odzyskać pamiątkę rodzinną, która znajduje się w jego domu, Maks daje z siebie wszystko i nie cofnie się przed niczym, żeby bronić dostępu do domu.



„Opowieść wigilijna Muppetów”



W noc wigilijną skąpego Ebenezera Scrooge'a (Michael Caine) odwiedzają duchy, które pokazują mu przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. A nie są to przyjemne widoki! Dzięki biednemu, lecz pogodnemu i szczęśliwemu Bobowi Cratchitowi Kermit i jego rodzinie, Scrooge poznaje prawdziwe znaczenie i magię Świąt.



„Opowieść wigilijna”



Ponadczasowa opowieść na podstawie książki Charlesa Dickensa. Głównym bohaterem jest stary skąpiec, Scrooge, który musi stawić czoła trzem duchom Świąt Bożego Narodzenia. Każdy z nich prezentuje osobny okres czasu - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, tak aby w sercu skąpca z powrotem zagościła życzliwość.



„Cud na 34. ulicy”



Święty Mikołaj z centrum handlowego sprawia, że mała Susan znów zaczyna wierzyć w magię świąt.



„Życzenia wigilijne Richiego Richa”



Kiedy machina życzeń wynaleziona przez profesora Keenbeana słyszy życzenie Richiego, przenosi go do alternatywnego świata, w którym Reggie jest panem domu. Gdy Richie usiłuje wrócić do domu na czas, by świętować Boże Narodzenie, uczy się doceniać swoje uprzywilejowane dawne życie.



„Alex sam w domu”



Ośmioletni Alex dostaje prezent - zdalnie sterowany samochód, w którym ukryto komputerowy mikrochip należący do bandytów. Kiedy przestępcy się o tym dowiadują, postanawiają odzyskać swoją własność.

