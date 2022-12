Te gwiazdy chętnie spędzały święta w ciepłych krajach: Olga Frycz, Rubikowie i Natalia Siwiec

Święta Bożego Narodzenia kojarzą się z rodzinnymi spotkaniami przy suto zastawionym stole z tradycyjnymi potrawami. Wiele gwiazd woli jednak all inclusive i drinki z palemkami w ciepłych krajach. Do tej pory w ten sposób „świętowało” wiele gwiazd. Jak wyglądały świąteczne wyjazdy celebrytów w poprzednich latach, a jak teraz? Sprawdźcie!

Te gwiazdy chętnie spędzały święta w ciepłych krajach

Tegoroczne święta z daleka od Polski i w ciepłym kraju, bo na Teneryfie spędza Olga Frycz wraz z córkami. Aktorka przebywa tam już od listopada i regularnie publikuje malownicze i godne pozazdroszczenia kadry. Widać, że słońce im służy! – Moje ulubione miejsce na Ziemi – napisała Olga Frycz pod zdjęciem zrobionym na plaży.

Z kolei rodzina Rubików spędzi święta w Australii, a dokładnie w miejscowości Coogee, leżącej nieopodal Sydney. Piotr, Agata oraz ich córki Helena i Alicja podróżowali na miejsce w luksusowych warunkach, czym Agata i Piotr pochwalili się na Instagramie. Rodzina miała okazję lecieć samolotem linii Emirates, w którym każdy z członków rodziny miał własną kabinę z rozkładanym łóżkiem i łazienkę z prysznicem! Oczywiście w czasie lotu serwowano wykwintne posiłki. Za takie luksusy trzeba było słono zapłacić – lot w jedną stronę to koszt 90 tysięcy złotych.

Według doniesień „Super Expressu”, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski też planowali zagraniczny wyjazd na święta. – Kasia i Maciek planują wyjazd na Boże Narodzenie. Nie chcieli jeszcze ujawnić, gdzie tym razem polecą. Ale chcą, żeby to były bardzo romantyczne święta. Zawsze ciekawie jest je spędzić w innym kraju. Kasia lubi wyjeżdżać na święta. To już tradycja, że w każdą Wielkanoc wyjeżdża gdzieś z dziećmi. Tak było w tym roku i tak samo będzie w kolejnym – poinformował „Super Express”.

Natalia Siwiec wraz ze swoją rodziną spędza święta w Meksyku, gdzie już od dawna mieszka. Nie wraca do Polski na Boże Narodzenie. – Będziemy spędzać te święta w strojach kąpielowych. By poczuć klimat świąt, oglądam choinki – powiedziała w „Dzień Dobry TVN”. – To będą pierwsze święta w naszym życiu, na które nie wracamy do Polski. Oczywiście trochę nam smutno, że nie zobaczymy rodziny, ale pewnie będziemy spędzać te święta na Skypie – dodała.

W poprzednich latach święta w ciepłych krajach zawsze spędzał Kuba Wojewódzki. Maja Bohosiewicz też wybrała kiedyś palmy zamiast choinek, tak samo jak Lara Gessler i jej rodzina. Zobaczcie galerię zdjęć!

