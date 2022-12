Co gwiazdy jedzą w święta Bożego Narodzenia? U Lewandowskiej na stole potrawy fit, a u Górniak nietypowo

Gwiazdy chętnie dzielą się swoimi świątecznymi przygotowaniami i tradycjami. Potem na ich profilach na Instagramie możemy podziwiać suto zastawione stoły i świąteczne dekoracje. Nie brakuje też świątecznych przepisów. Jednym z nich ostatnio podzieliła się m.in. Magdalena Lamparska. Aktorka wrzuciła przepis na bezę, która prawdopodobnie zagości na jej świątecznym stole. Bezę niełatwo przygotować, ale być może dzięki trikom Magdaleny Lamparskiej w końcu się to uda? Aktorka zachęca, by zrobić bezę makową z konfiturą z wiśni. Do jej przygotowania potrzebne jest: 8 białek, szczypta soli, 1,5 szklanki cukru drobnego, łyżka octu. Natomiast krem składa się z: dwóch śmietan 36%,, mascarpone 250g, cukru pudru 1/2 szklanki, dwóch śmietan-fix, trzech łyżek masy makowej i słoiczka konfitury z wiśni.

– Oddzielamy białka od żółtek. Dodajemy sól i zaczynamy ubijać białka. Nastaw stoper na 10 min. Kiedy białka będą się ubijać zacznij po łyżce dodawać cukier. Na koniec łyżka octu. Test białek: podnieś miskę nad głową, jak się trzyma to jest dobre. Wykładamy na blaszkę z papierem do pieczenia i formujemy gniazdo. Nagrzewamy piekarnik (termoobieg) do 160 stopni i pieczemy przez 5 min, obniżamy temperaturę do 130 i pieczemy 90 min. Studzimy beze w zamkniętym piekarniku. Na drugi dzień robimy krem i gotowe. Do kremu można dodać orzechy, daktyle suszone, figi suszone, kto co lubi – napisała Magdalena Lamparska.

A jak wygląda świąteczne menu innych znanych osób?

Co gwiazdy jedzą w święta Bożego Narodzenia?

Edyta Górniak



Jakiś czas temu Edyta Górniak zgodziła się na rozmowę z „Super Expressem”, któremu przyznała, że tegoroczne święta Bożego Narodzenia spędzi w Polsce. Już wtedy zapowiedziała, że nie planuje szykowania tradycyjnych potraw wigilijnych, ponieważ ani ona, ani jej syn Allan nie są fanami barszczu czy śledzi. – Nie przepadam za potrawami wigilijnymi. Mój syn zresztą też, więc nigdy go nie zmuszałam. Ja jadłam barszcz, a on zupę pomidorową. Ja nie gotuję. Za to zawsze dekoruję i przygotowuję oprawę muzyczną na cały dzień – wyznała Edyta Górniak i przyznała, że zamierza za to skupić się na modlitwie. Święta spędza w kościele z góralami.



Magda Gessler



Z kolei u Magdy Gessler, zgodnie z tradycją, musi pojawić się 12 potraw. – U mnie musi być 12 potraw na stole i ta presja jest u mnie nieprawdopodobna – powiedziała restauratorka w rozmowie z „Faktem”. Chętnie wymieniła, co przygotuje na świąteczny stół. — Będzie między innymi szczupak w galarecie, faszerowany ze śmietanką, koperkiem, bitą pianą i koglem-moglem w środku. Karp w galarecie. Faworki z karpia, które smaży się rano, a przed samą wigilią smaży się je drugi raz tak jak frytki belgijskie. Do tego jest kogel-mogel z chrzanem. Oczywiście musi być sałatka jarzynowa, ale bez kukurydzy i cebuli. Sama oczywiście robię majonez z musztardą sarepską, jest dużo jabłek i grzybki marynowane. Robimy uszka do barszczu, a także rybę po grecku, ale trochę inaczej, bo jest robiona jak ratatuj – powiedziała „Faktowi”. W innym wywiadzie przyznała tez, że nie może zabraknąć makowca na stole. Podkreśliła, że najlepszy robiła jej babcia Irena, a potem ona próbowała go odtworzyć „tysiąc razy”, a jej matka „dziesięć tysięcy”. – Nikt w życiu naprawdę nie powtórzył tego makowca. Ja się do niego bardzo zbliżam, ale jeszcze nigdy nie osiągnęłam takiego smaku, który pozwoliłby mi zjeść całego makowca naraz, a tak właśnie miałam, jak miałam 14 lat – powiedziała restauratorka.



Ewa Wachowicz



Ewa Wachowicz, była Miss Polonia i aktualna specjalistka kulinarna, w rozmowie z Polsatem nie ukrywa, że jest tradycjonalistką i nigdy nie wyjechałaby z domu na Boże Narodzenie. Wigilię obowiązkowo spędza z bliskimi. Jest jednak otwarta na zmiany kulinarne na stole. Kiedyś królował u niej karp, teraz może to być łosoś jurajski, dorsz lub „bardziej egzotyczna ryba”. Nie stroni też od cateringu. – Przyznam, że w ubiegłym roku pierwszy raz nie robiłam sama karpia po żydowsku, tylko wzięłam ze swojej restauracji. Pierogi i uszka ulepiłam, mimo że mamy je w ofercie, ale jakoś lubię tę pracę, bo mnie uspokaja. Przy tym rozgardiaszu przed świętami, jak usiądę i lepię, to jest to dla mnie forma relaksacji – powiedziała. Ewa Wachowicz dzieli się też obowiązkami – jej bratanica Alicja przygotowuje sernik, Marysia ciasto czekoladowe, a jej córka Ola ciasto imbirowe. Ona sama piecze makowce i pierniczki.



Anna Lewandowska

Tymczasem u Anny Lewandowskiej na stole będzie fit. Na blogu trenerki można znaleźć darmowy świąteczny ebook z propozycjami potraw. We wstępie Anna Lewandowska wyznaje: – Uwielbiam eksperymentować w kuchni i opracowywać zdrowe wersje tradycyjnych przepisów, a także wymyślać zupełnie nowe dania, oczywiście inspirowane typowo świątecznymi smakami. W tegorocznym poradniku znajdziecie moje autorskie przepisy na takie pyszności jak: świąteczna jaglanka, wegetariański pasztet z kalafiora, śledzie w grzybach, barszcz z jabłkami, czekoladowy suflet, bezglutenowe pierniki (mój coroczny hit!) i wiele, wiele innych.Czytaj też:

