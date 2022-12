„Barwy szczęścia”. Bożena i Bruno wyjadą, by uciec od problemów?

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

„Barwy szczęścia” – co w nowym odcinku?

Agata ma dla swojego zespołu nowe wyzwanie, bo sprzedaż jednego z ich produktów jest poniżej oczekiwań firmy. Po pracy dziewczyna kolejny raz spotyka się z Justinem, którego zaprasza na urodziny sekretarki Dagmary. Klara obawia się, jak kłamstwa rozsiewane przez Laurę wpłyną na życie jej i całej rodziny, a zwłaszcza Marysi. Pisarka zwraca się o pomoc do mecenas Paszkowskiej, ale na Modrzyckim rozmowa z prawniczką nie robi wrażenia i dziennikarz wcale nie zamierza wycofać się ze swoich oskarżeń nawet po interwencji Huberta. Marcin przesłuchuje Rafała, a ten na nowo robi wszystko, by zaszkodzić Brunowi. Bożena, mimo aresztowania bandyty, wciąż czuje niepokój i namawia męża, by na jakiś czas wyjechali. Tymczasem Karolina jest gotowa odejść z hotelu, ale Stańscy zatrzymują ją, dziękując za pomoc w sprawie Zaborskiego. Wyznają przy tym, że w pełni odzyskała ich zaufanie.

„Barwy szczęścia” – emisja serialu

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

Czytaj też:

QUIZ z kultowych cytatów!Czytaj też:

„Pierwsza miłość”. Jolka przez ojca będzie mieć problemy z prawem?