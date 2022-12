„Pierwsza miłość”. Tomek chce dorwać Fabiana

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – streszczenie nowego odcinka

Tomek jest wściekły i nie przemawiają do niego niczyje argumenty. Postanawia osobiście rozprawić się z Szymonem. Okazuje się, że Fabian który właśnie odkrył, że jego córka została uwiedziona przez nauczyciela, ma podobny pomysł. Który z nich pierwszy go dopadnie? Szykują się poważne kłopoty. Marta i Janek próbują ustalić, co zrobić i czy powiadomić odpowiednie służby. Jeśli jednak zawiadomią policję, sami wpadną w kłopoty. Tymczasem Grażynę denerwuje nieobecność pracowników w klinice. Chce wiedzieć, co się dzieje z Weroniką i jej mężem. Marysia postanawia sprawdzić to osobiście. Zastaje Kacpra w nienajlepszym stanie. Natomiast Karol dostaje słodką przesyłkę, jednak uprzejmie dziękuje pięknej nadawczyni i daje do zrozumienia, że daremne są dalsze starania o zmianę jego raz podjętego zdania. Tymczasem "Hiszpan" namawia Dominikę, aby zostawiła wygody u ojca i przyjechała do niego za granicę.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

