Meghan Markle oczerniła księżną Kate. Przyjaciel żony księcia Williama reaguje

Meghan Markle i książę Harry zaatakowali rodzinę królewską w długo wyczekiwanym dokumencie „Harry i Meghan”, który został opublikowany na platformie Netflix. W czwartek, 15 grudnia, odbyła się premiera trzech kolejnych i zarazem ostatnich już odcinków. Była książęca para stwierdziła wprost, że członkowie rodziny królewskiej są fałszywi i zakłamani. Do tego ich zdaniem, nikt w rodzinie nie brał ślubów z miłości.

W poprzedniej części Meghan Markle ujawniła, jak wyglądało jej pierwsze spotkanie z księżną Kate. Teraz w obronie żony księcia Williama stanął jej przyjaciel i w rozmowie z magazynem „People” ujawnił, jaka naprawdę jest księżna.

Meghan Markle oczerniła księżną Kate. Jej przyjaciel ją broni

W dokumencie „Harry i Meghan” żona księcia Harry'ego stwierdziła, że Kate zachowuje się bardzo formalnie i to nawet za zamkniętymi drzwiami. Wspominała swoje pierwsze spotkanie z przyszłą bratową. Przyznała, że przyjęła ją w podartych dżinsach oraz boso. Rzuciła się jej w ramiona, by ją czule przytulić, jednak nie spotkała się z równie żywiołową reakcją Kate. Wręcz przeciwnie. To ją zaskoczyło, bo była pewna, że rodzina Harry'ego powita ją z otwartymi ramionami.

– To zabawne z perspektywy czasu, bo teraz wiem już więcej. Cieszę się, że wtedy nie wiedziałam, bo mogłam być sobą bez przygotowań. Nawet kiedy William i Kate przyszli na obiad, wtedy spotkałam ją po raz pierwszy. Byłam w podartych dżinsach i na bosaka. Lubię przytulać, zawsze lubiłam i nie miałam pojęcia, że to jest szokujące dla wielu Brytyjczyków. Szybko zrozumiałam, że ten zewnętrzny formalizm istnieje także w środku. Myślałam, że na zewnątrz zachowujesz się zgodnie z protokołem, ale gdy drzwi się zamykają, możesz się odprężyć, ale ten formalizm jest po obu stronach. Zaskoczyło mnie to – przyznała Meghan Markle.

Okazuje się jednak, że być może żona księcia Williama tylko wobec Meghan była taka „chłodna”. Jak twierdzi teraz jej przyjaciel, który postanowił stanąć w jej obronie, Kate prywatnie jest bardzo czuła.

– Kate uwielbia się przytulać. Jest ciepła i przyjazna, zawsze wita wszystkich uściskiem i całusem. To dla niej zupełnie naturalne – powiedział przyjaciel księżnej w rozmowie z „People”.

