Oliwia Bieniuk wspomina rozmowy z mamą. „Wystarczyły tylko dwa słowa”

Oliwia Bieniuk jest najstarszym dzieckiem Jarosława Bieniuka i Anny Przybylskiej. Miała zaledwie 12 lat, gdy jej mama zmarła na nowotwór trzustki. Teraz młoda celebrytka wraz z ojcem została ambasadorką akcji www.tylkodwaslowa.pl, która wspiera bliskich osób chorych na nowotwory. Z tej okazji postanowiła wspomnieć swoje rozmowy z mamą tuż przed śmiercią.

Oliwia Bieniuk wspomina rozmowy z mamą

Oliwia Bieniuk opublikowała na Instagramie zdjęcie z tatą. Na fotografii Jarosław Bieniuk ubrany w białą koszulę i czarne spodnie obejmuje czule córkę, która też ma na sobie białą koszulę i jeansy. Post, który towarzyszy zdjęciu, porusza. – Kiedy moja mama zachorowała na nowotwór, starałyśmy się ze sobą rozmawiać jak najwięcej. Mówiłyśmy wtedy dużo, ale czasem wystarczyły tylko dwa słowa: „kocham cię”, albo „będę pamiętać” – napisała Oliwia Bieniuk.

Oliwia Bieniuk przebojem wkroczyła do show-biznesu i regularnie pojawia się w mediach. W związku z tym często udziela wywiadów, w których jest pytana o znaną mamę. Jakiś czas temu w rozmowie z „Dzień dobry TVN” wróciła wspomnieniami do kłótni z mamą. – Mama była tą osobą, która surowo mnie wychowywała, a tata był taką osobą, która jak się kłóciłyśmy, to mówił: „Przestańcie dziewczyny, to nie ma sensu”. To był taki nasz mediator. Moja mam była bardzo pedantyczna, lubiła sprzątać i bardzo mocno nas wychowywała – powiedziała.

Córka Jarosława Bieniuk i Anny Przybylskiej w innym wywiadzie wspominała dzień śmierci swojej mamy. Przyznała, że przeczuwała, że nadchodzi ten moment. – Byliśmy wtedy u babci Lidzi, mamy mojego taty. Spodziewałam się tego, co się stanie. Tamtego dnia nie odbierałam telefonu, bo nie chciałam usłyszeć tej wiadomości – powiedziała.

