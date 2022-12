Meghan Markle i książę Harry doświadczyli gaslightingu. Wspominają też swoje wesele

Już w czwartek, 15 grudnia, na platformie Netflix zobaczymy kolejne i już ostatnie trzy odcinki dokumentu „Harry i Meghan”. Do sieci trafił nowy zwiastun, z którego wynika, że tym razem para będzie mówiła o swoim odejściu z rodziny królewskiej. Meghan Markle i książę Harry ujawnią też nigdy wcześniej niepublikowane zdjęcia z wesela.

Meghan Markle i książę Harry doświadczyli gaslightingu

Meghan Markle i książę Harry opuścili rodzinę królewską w 2020 roku. Był to niemały szok zarówno dla Brytyjczyków, jak i fanów brytyjskiej monarchii na całym świecie. Wtedy para twierdziła, że chce odzyskać prawo do prywatności, żyć po swojemu, samodzielnie zarabiać pieniądze. Teraz w dokumencie Netfliksa Meghan Markle i książę Harry wracają wspomnieniami do tamtych chwil. – Zastanawiam się, co by się z nami stało, gdybyśmy nie odeszli w tamtym momencie – mówił książę Harry. Meghan Markle z kolei obawiała się o bezpieczeństwo swojej rodziny. – Wszyscy wiedzieli, gdzie jesteśmy – mówiła.

Spoglądając wstecz, książę Harry uświadomił sobie, że wraz z Meghan doświadczył gaslightingu. Jest to forma przemocy psychicznej, która polega na manipulowaniu drugą osobą w taki sposób, by przejmować kontrolę nad jej sposobem postrzegania rzeczywistości. Manipulant podważa uczucia drugiej osoby, poddaje w wątpliwości jej wersje wydarzeń czy udaje, że nie rozumie drugiej osoby. Przez takie działania osoba manipulowana zaczyna tracić do siebie zaufanie, kwestionuje swoje odczucia i zaczyna mieć wątpliwości co do tego, jak postrzega rzeczywistość.

Książę Harry stwierdził też, że był inaczej traktowany niż jego brat, książę William.

Meghan Marke i książę Harry wspominają swoje wesele

W jednym z trzech nowych odcinków dokumentu zobaczymy też nigdy wcześnie niepublikowane sceny z wesela byłej książęcej pary. Meghan Markle i książę Harry bawili się przy starych hitach. – Naprawdę chciałam, żeby muzyka była rozrywkowa. Nawet podczas naszego pierwszego tańca – powiedziała Meghan Markle.

Na weselu Meghan Markle bawiła się w białej sukni od Stelli McCartney. Para tańczyła przy utworze Wilsona Picketta „Land of a Thousand Dances”.

