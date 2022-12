Eurowizja Junior 2022. Fani pocieszają Laurę Bączkiewicz. Podczas finału wystąpiła Viki Gabor

Podczas tegorocznej Eurowizji Junior 2022 o zwycięstwo walczyła Laura Bączkiewicz z piosenką „To the Moon”. Niestety, 11-latce nie udało się powtórzyć sukcesu polskich reprezentantek poprzednich edycji – Roksany Węgiel i Viki Gabor, którym udało się zająć 1. miejsce w konkursie. Laura Bączkiewicz trafiła na miejsce 10., ale dla wielu fanów i tak jest zwyciężczynią. Pocieszają ją i nie ukrywają zachwytu nad jej występem.

Eurowizja Junior 2022. Fani pocieszają Laurę Bączkiewicz

Laura Bączkiewicz od miesięcy przygotowywała się do występu na Eurowizji Junior 2022 i na scenie widać było, że dała z siebie wszystko, a jej występ został oceniony jako profesjonalny i „na najwyższym poziomie”. Niestety, konkurencja też nie próżnowała. W tym roku wygrała francuska reprezentacja – Lissandro z utworem „Oh, Maman!”.

Mimo tego dla polskich fanów to właśnie Laura jest zwyciężczynią. W komentarzach, które publikują na jej profilu na Instagramie, zachwycają się jej występem i wspierają ją po przegranej. „Dla fanów i dla Polski wygrałaś już, taki młody wiek, a już cudny głos”, „Laura najlepszy występ dzisiaj”, „Gratulacje! Laura mimo że miałaś 95 punktów i wygrała Francja, dla mnie i tak jesteś zwycięzcą”, „Za nisko dla Polski przez jury, to jest nie fair, że na 10. miejscu, powinniśmy być wyżej” – komentowali fani.

Laura Bączkiewicz nie przejmuje się jednak, że nie zajęła 1. miejsca. Po ogłoszeniu werdyktu tak go skomentowała: Bardzo się cieszę, nawet jeśli to jest 10. miejsce. Tak naprawdę jestem bardzo dumna z siebie i ze swoich tancerzy – powiedziała. Podkreśliła, że nie zapomni udziału w Eurowizji do końca życia. – Nawet jeśli się nie uda, to naprawdę trzeba wierzyć w siebie, bo to jest bardzo ważne – dodała.

Na Eurowizji Junior 2022 Laura mogła liczyć na wsparcie nie tylko fanów, ale i poprzedniej zwyciężczyni konkursu – Viki Gabor. Wokalistka pojawiła się na finale i wystąpiła na scenie. Zwróciła uwagę swoją stylizacją w intensywnym, żółtym kolorze. Do zestawu Viki dobrała gorset, który wyglądał, jakby był wykonany z potłuczonego szkła. Do tego miała rozpuszczone włosy i mocny makijaż. Zobaczcie w galerii zdjęć, jak się prezentowała.

Czytaj też:

Wybrano reprezentantkę Polski na Eurowizję Junior. Powtórzy sukces Viki Gabor i Roxie Węgiel?Czytaj też:

Viki Gabor zaśpiewała „Dni, których nie znamy”. Internauci grzmią: Profanacja!