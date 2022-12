Małgorzata Potocka pożegnała Jana Nowickiego. Pokazała zdjęciem z byłym mężem

Jan Nowicki zmarł w nocy z 6 na 7 grudnia 2022 roku w swoim domu w Krzewencie koło Kowala. Artysta miał 83 lata. Smutną informację przekazał Wojciech Nawrocki, radny tej gminy. Później potwierdził ją także syn aktora Łukasz Nowicki. Do tej pory nie było wiadomo, jaka była przyczyna śmierci artysty. „Super Express” dotarł jednak do informacji, z których wynika, że powodem odejścia mógł być zawał. Z artystą do końca była jego druga żona Anna Kondratowicz, którą poślubił w 2017 roku.

Małgorzata Potocka pożegnała byłem męża Jana Nowickiego

Jana Nowickiego pożegnało wiele osób związanych z kulturą i sztuką, w tym także jego była synowa. Halina Mlynkova podziękowała aktorowi „za bycie wyjątkowym, zupełnie niestandardowym dziadkiem”. Na podobny gest zdecydowała się Małgorzata Potocka, która kiedyś była związana z Nowickim. Aktora i dyrektorka Teatru Sabat opublikowała ich wspólne zdjęcie z przeszłości, na którym wpatrują się w siebie z czułością. „Byłam szczęściarą, Jan był moim idolem, mężem, przyjacielem. Mogłam go kochać, słuchać, czytać, czerpać naukę z jego mądrości, oglądać z nim świat, kąpać się w jeziorze, być z nim na scenie, podziwiać jak elektryzuje i zachwyca swoim aktorstwem publiczność a spotkaniami oczarowuje każdego” – wymieniła celebrytka.

W dalszej części postu gwiazda podziękowała Janowi Nowickiemu za wspólnie spędzony czas. „Byłam z nadzwyczajnym, niepowtarzalnym człowiekiem, wyjątkowym mężczyzną, wspaniałą ikoną polskiej kultury. Dziękuję Ci Jasieńku za ten cudowny czas, za nasze spotkanie, które nigdy się nie skończy” – czytamy. Na koniec aktorka podpisała się dwoma nazwiskami. Mimo rozwodu wciąż posługuje się nazwiskiem Nowicka.

Jan Nowicki – kim był?

Jan Nowicki był nie tylko legendarnym aktorem, chociaż w trakcie swojej kariery zagrał ponad 200 ról, w tym między innymi w hitach „Niepochowany”, „Wielki Szu”, „Magnat”, „Spirala” czy „Sanatorium pod Klepsydrą”.. Pisał także książki, których wydał w kilkadziesiąt w trakcie swojego życia. Tworzył też teksty piosenek oraz kolęd, pisał felietony. Był wielokrotnie odznaczany i nagradzany, w tym Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Odrodzenia Polski (2001), Złotym Krzyżem Zasługi (1977) czy Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2005).

