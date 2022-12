Czym zajmują się gwiazdy po godzinach? Oto biznesy polskich gwiazd

Osoby publiczne zdają sobie sprawę, że sława jest ulotna. Jednego dnia trafia się na pierwsze strony gazet, a następnego z hukiem z nich spada. Właśnie dlatego wykorzystują moment popularności do rozkręcenia swoich biznesów, które gwarantują im stałe przychody. Kto ma smykałkę do interesów?

Udane biznesy polskich gwiazd

Bez wątpienia prym wiodą w tym gronie Lewandowscy. Zarówno Robert, jak i Anna mogą pochwalić się licznymi biznesami. Jakiś czas temu Robert Lewandowski został współwłaścicielem pubu i restauracji „Nine's”, która jest idealnym miejscem dla kibiców. W środku można nie tylko zjeść, ale też zobaczyć niemal muzealną wystawę sportową. Trafiły tam narty Kamila Stocha czy buty Ireny Szewińskiej. Natomiast Anna Lewandowska może się pochwalić już własną aplikacją treningową, firmą cateringową oraz marką kosmetyczną. Regularnie zapowiada też nowe projekty, więc można się spodziewać, że to nie koniec!

Branża fitness jest pojemna, więc na niej nieźle zarabia też Ewa Chodakowska. Trenerka również stworzyła imperium – może pochwalić własną firmą cateringową „Be Diet” oraz kosmetyczną „Be Bio”. Ewa Chodakowska łącznie współtworzy aż siedem marek – platformę treningową, diety online, catering dietetyczny, sklep z akcesoriami, markę kosmetyczną oraz linię zdrowych przekąsek.

Cateringiem spożywczym zajęła się nawet Małgorzata Rozenek – MRM Foods. Na tym jednak nie poprzestała, bo jakiś czas temu założyła też własną markę odzieżową – Mrs. Drama. – Wszystko rodzi się w mojej głowie, później siadamy z zespołem, z którym wszystko ustalamy. To jest trochę tak, że ja, jako laik, mogę sobie marzyć o pewnych rzeczach, a później się okazuje, że są one technologicznie albo biznesowo niemożliwe do zrealizowania. W Mrs. Drama od początku do końca projektujemy, planujemy, a sam pomysł i całość tego, co powinno wejść do naszej kolekcji, jest po mojej stronie – mówiła Małgorzata Rozenek w rozmowie z Plejadą.

Katarzyna Cichopek to też bizneswoman. Mimo że na co dzień gra w „M jak miłość” i współprowadzi „Pytanie na śniadanie”, to jeszcze ma własną markę „YaCichopek”. Sprzedaje biżuterię i perfumy. – Zaczęło się bardzo niewinnie i z marzenia, jakim było posiadanie własnej marki biżuterii, zrobiliśmy coś realnego, pięknego i namacalnego. Ten czas był dla nas bardzo intensywny, bogaty w doświadczenia, rozmowy z wami i wspólne relacje, które razem wypracowaliśmy – napisała Katarzyna Cichopek na Instagramie.

Kinga Rusin założyła swoją markę kosmetyków naturalnych już w 2008 roku. Trafiła wtedy z biznesem doskonale, a jej firma zdobyła tysiące fanek. Do tej pory interes się kręci, zapewniając Kindze Rusin wielomilionowe dochody.

Magda Gessler jest nie tylko gwiazdą telewizji, ale też restauratorką. W Warszawie ma kilka knajp, które przyciągają duże zainteresowanie.

Piotr Rubik otworzył własne przedszkole muzyczne Rubik Music School. Interes tak się rozkręcił, że ma już kilka placówek. Trzeba dodać, że miejsce w przedszkolu sporo kosztuje. Za pakiet all inclusive trzeba zapłacić nawet 2700 złotych miesięcznie.

Maja Bohosiewicz już od lat inwestuje we własne biznesy. Najpierw prowadziła kwiaciarnię i sprzedawała kwiatowe boksy na zamówienie. Potem rozkręciła własną markę odzieżową „Le Collet”, która do tej pory przynosi jej zyski.

Czytaj też:

Katarzyna Bujakiewicz przygotowuje się do nowej roli. „Ostre dialogi i wartka akcja”Czytaj też:

Olga Bołądź znów zostanie mamą! Aktorka pochwaliła się tym publicznie