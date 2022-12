Wiktoria Gąsiewska jest w związku! Pochwaliła się nowym chłopakiem

Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski rozstali się ponad rok temu, jednak każde ich spotkanie na imprezie branżowej jest szeroko komentowane. Niedawno była para zagrała w jednym filmie „Święta inaczej”, mimo że nie mieli zbyt wielu wspólnych scen, to obecność obojga na premierze wywołała zainteresowanie.

Wiktoria Gąsiewska wreszcie pokazała swojego chłopaka

Teraz Wiktoria Gąsiewska wreszcie postanowiła przedstawić światu swojego obecnego partnera. Na gali z okazji jubileuszu Polsatu pojawiła się u boku Jaspera Sołtysiewicza. Gwiazdor gra w serialu „Barwy szczęścia”. Tym samym potwierdziły się plotki o ich relacji. Wcześniej zostali przyłapani przez paparazzi na wymianie czułości po finale „Tańca z Gwiazdami”.

Na gali Polsatu Gąsiewska i Sołtysiewicz nie tylko chętnie razem pozowali, ale aktorka zdecydowała się też opowiedzieć o ich relacji. Na pytanie dlaczego zdecydowała się zabrać chłopaka na tak ważne wydarzenie, odpowiedziała w zabawny sposób: Tak pomyślałam, że jest to fajna gala, na którą mogłabym zabrać osobę, która nie dość, że wywołuje uśmiech na mojej twarzy, to jeszcze pomoże mi z sukienką. Chwilę później powiedziała też, jak relacja z aktorem zamieniła się w związek.

To się stało bardzo naturalnie. Spędzaliśmy ze sobą dużo czasu, najpierw na planie, później poza planem spotykaliśmy się jako znajomi i tak to wszystko się ułożyło, że dobrze nam razem – wyznała.

Była dziewczyna Adama Zdrójkowskiego zdradziła też, co daje jej obecna relacja. – Spokój. Spokój ducha, to jest coś, czego mi brakowało przez długo długo, a teraz jak to mam, to wiem, że jednak to jest bardzo ważne. (...) Jeszcze rok temu miałam bardzo zaciśnięty żołądek i praktycznie nie mogłam spać. Spałam po 2-3 godziny i to był cały czas przerywany sen niedający wypoczynku – powiedziała. Aktorka jednak uspokoiła swoich fanów i dodała, że obecnie jest coraz lepiej. Przez to czułam się źle sama ze swoim "ja" i w swoim ciele, bo też bardzo dużo schudłam i wszystkie ubrania na mnie wisiały. Nie podobało mi się to, co widziałam w lustrze i bardzo mi samoocena przez to spadła. Teraz od jakiegoś czasu wszystko się normuje – podkreśliła. Gwiazda nie chciała jednak odpowiedzieć, jak długo jej serce jest zajęte przez Jaspera Sołtysiewicza.

Czytaj też:

Partnerka Skiby zabrała głos. „Nigdy nie chciałam być niczyją utrzymanką i nie jestem”Czytaj też:

QUIZ z ról Jana Nowickiego. „Wielki Szu”, „Magnat”, „Spirala”