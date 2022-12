Halina Mlynkova żegna Jana Nowickiego. Podziękowała za bycie „niestandardowym dziadkiem”

Jan Nowicki odszedł w nocy z 6 na 7 grudnia 2022 roku. Był legendarnym polskim aktorem, który na zawsze odmienił historię polskiej kinematografii. Artysta doczekał się dwójki dzieci: syna Łukasza, którego matką jest Barbara Sobotta oraz córki Sajany, owocu związku z Ireną Paszyn. Przez niemal 30 lat był związany z reżyserką Mártą Mészáros. W 2009 roku poślubił Małgorzatę Potocką, ale związek przetrwał zaledwie sześć lat. W 2017 roku ponownie się ożenił. Ostatnio wybranką gwiazdora była Anna Kondratowicz.

Halina Mlynkova pożegnała Jana Nowickiego

Halina Mlynkova, polsko-czeska wokalistka, była żoną starszego syna Nowickiego – Łukasza. Para pobrała się w 2003 roku, a rozwiodła się dziewięć lat później. W 2004 roku na świat przyszedł ich syn Piotr. Informacja o śmierci Jana Nowickiego wstrząsnęła nie tylko mediami, ale też bliskimi aktora.

Matka jego wnuka opublikowała smutny wpis, w którym pożegnała swojego byłego teścia. „Ach Tato… Dziękuję za te wszystkie lata pięknej relacji. Dziękuję za Twoje książki, role filmowe, teatr, muzykę i słowo…” – zaczęła Halina Mlynkova. W dalszej części postu nawiązała do relacji Nowickiego z jej pociechą. „Przede wszystkim dziękuję za bycie wyjątkowym, zupełnie niestandardowym dziadkiem. Dzięki Twojemu bezkompromisowemu podejściu do życia żyłeś na własnych zasadach i to też wpajałeś wnukowi” – czytamy. Wspomniała również o żonie aktora i poprosiła media o uszanowanie prywatności rodziny. „Z całego serca ściskam teraz żonę Anię, która była z Jankiem do ostatnich chwil. Na koniec bardzo proszę dziennikarzy o uszanowanie tych chwil. Przyjdzie jeszcze czas na wspomnienia” – podsumowała. Do postu dołączyła biało-czarne zdjęcie, na którym aktor trzyma ją za rękę.

