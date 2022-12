Olga Bołądź znów zostanie mamą! Aktorka pochwaliła się tym publicznie

Olga Bołądź rzadko mówi o swoim życiu prywatnym, a jeszcze rzadziej chwali się swoim partnerem. Wcześniej celebrytka była związana z Maxem Ryanem oraz z Sebastianem Fabijańskim. Aktorka swojego obecnego wybranka chroni przed show-biznesem. Na jej profilu w mediach społecznościowych czasem publikuje z nim zdjęcia, ale do tej pory nie pokazała swojego synka. Bołądź jest mamą 9-letniegi Brunona, a chłopiec jest owocem związku z Kubą Chruścikowskim.

Olga Bołądź jest w ciąży! Aktorka spodziewa się drugiego dziecka

Jak się okazało podczas gali z okazji 30-lecia Polsatu, Olga Bołądź spodziewa się kolejnej pociechy. Aktorka wybrała obcisłą kreację podkreślającą jej ciążowe krągłości. Nie zostawiła wątpliwości co do swojego stanu i pozując fotografom, ułożyła dłonie na brzuchu w charakterystyczny sposób. Jeden z dziennikarzy zapytała ją, czy po raz drugi zostanie z mamą. – To jest piękna i dobra nowina – odpowiedziała.

Karolina Domaradzka, która jest stylistką mody, pomaga Oldze Bołądź w dobieraniu stylizacji. Tak było także w przypadku oryginalnej sukienki, w której celebrytka pojawiła się na ściance. Podczas tego wyjątkowego wieczora mama 9-letniego Brunona pojawiła się w czarnej sukience za kolano, z mocno zaznaczonym biustonoszem. Dobrała do tego czarne szpilki z zapięciem na kostce i małą czarną torebkę. Zdjęcie aktorki znalazło się w na Instagramie Domaradzkiej. „Stylizacja została zaplanowana w taki sposób, aby odczarować ciążowe looki na bazie sukienek odciętych pod biustem, mających w zamyśle ukryć brzuch” – czytamy pod fotografiami szczęśliwej gwiazdy.

