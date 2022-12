„Barwy szczęścia”. Klara straci pracę przez Bartosza?

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

„Barwy szczęścia” – co w nowym odcinku?

Klara nie chce dłużej współpracować z Bartoszem i nie przyjmuje jego przeprosin, zwłaszcza że redaktor kolejny raz wyznaje jej miłość. Gdy pisarka donosi o jego zachowaniu Jareckiemu, wydawca od razu chce go zwolnić. Mężczyzna w odpowiedzi jednak sam oskarża Pyrkę o próbę uwiedzenia i zemstę za to, że jej zaloty odrzucił. Hubert po rozmowie z żoną od razu wyczuwa, że ukochana ma problemy i przyjeżdża, by otoczyć ją opieką.

Damian martwi się o Renatę. Nagle postanowiła wyjechać i zniknęła. Gdy w Feel Good zjawia się Marcin, od razu wdaje się z nim w sprzeczkę, oskarżając policjanta o to, że naraził jego przyjaciółkę na niebezpieczeństwo. Kajtek dowiaduje się o wspólnej zabawie Justina z Lilly i dzwoni do kolegi z pretensjami. Później Cieślakkontaktuje się także z byłą ukochaną i ostrzega ją, że Skotnicki jest znanym podrywaczem. Dziewczyna jednak go nie słucha i znów spędza popołudnie z nowym przyjacielem.

Tymczasem Oliwka wyznaje Madzi, że zachowanie Justina ją zabolało i nie da kolejnej szansy chłopakowi, który najwyraźniej bawi się jej uczuciami. A później dzwoni także do Kajtka, zraniona tym, że Cieślakowi wciąż zależy na Lilly. Wychodząc z pracy Oliwka poznaje nowego gościa hotelu: Tomasza Kępskiego.

„Barwy szczęścia” – emisja serialu

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

Czytaj też:

„Pierwsza miłość”. Ważny dzień dla Lucynki. Pozna matkę LusiCzytaj też:

Netflix ogłasza nowe projekty w Polsce