Tak wyglądał ślub Meghan Markle i księcia Harry'ego. Najważniejsze momenty

Meghan Markle i książę Harry powiedzieli sobie „tak” 19 maja 2018 roku w kaplicy św. Jerzego w Windsorze. W tym wydarzeniu wzięło udział 600 osób, a miliony na całym świecie śledziły transmisję. Bez wątpienia było to wydarzenie toku 2018 i obfitowało w wiele ciekawych szczegółów. Oto najważniejsze z nich.

Szczegóły ślubu Meghan Markle i księcia Harry'ego

Jedną z najgorętszych informacji dotyczących ślubu Meghan Markle i księcia Harry'ego była ta, która dotyczyła sukni ślubnej przyszłej księżnej. Przez wiele tygodni typowano, kto ją zaprojektuje. Tajemnicę udało się utrzymać do samego końca i ostatecznie okazało się, że suknię zaprojektował dom mody Givenchy, a dokładnie jego dyrektor kreatywna Clare Waight Keller. Suknia jednych zachwyciła, innych rozczarowała. Była dosyć prosta i minimalistyczna jak na książęce warunki, jednak robiła duże wrażenie i mówili o niej wszyscy. Według medialnych doniesień, projekt był inspirowany suknią ślubną pierwszej ciemnoskórej kobiety, która została księżną – Angeli de Lietchteinstein.

Na ślubie książęcej pary nie pojawił się ojciec Meghan Markle, Thomas Markle. Nie było tajemnicą, że są ze sobą skłóceni. Wobec tego do ołtarza Meghan poprowadził książę Karol. Podczas transmitowanego wydarzenia widać było ogromne emocje wypisane na twarzy zarówno Meghan, jak i Harry'ego. Książę nie krył wzruszenia i ukradkiem ocierał łzy. Gdy tylko zobaczył swoją ukochaną, wyszeptał jej, że pięknie wygląda. Przez całą ceremonię para była w siebie wpatrzona. Widać było, że ten moment bardzo uszczęśliwia Meghan i Harry'ego.

W czasie swojego ślubu para mogła sobie pozwolić na znacznie więcej niż książę William i księżna Kate. Wszystko ze względu na to, że książę Harry ma odległe miejsce w linii do tronu, a także status drugiego wnuka królowej Elżbiety. Dzięki temu w czasie ich ślubu mogła np. wybrzmieć mniej formalna muzyka. Para sięgnęła po repertuar Etty James i Bena E. Kinga, a także muzykę gospel. Ceremonia zakończyła się natomiast odśpiewaniem hymnu Wielkiej Brytanii „God Save The Queen”. Według ekspertów, w czasie ślubu para łamała wiele zasad królewskiego protokołu – okazywała sobie czułość, trzymała się za ręce. Księciu Harry'emu wytykano natomiast zarost, którego powinien się pozbyć, wkładając mundur.

Po ślubie Meghan Markle i książę Harry wsiedli do powozu i przejechali ulicami Windsoru. Parze wiwatowały tłumy ludzi.

Według ekspertów, ślub Meghan Markle i księcia Harry'ego mógł kosztować nawet 32 miliony funtów. Zobaczcie w galerii zdjęć, jak prezentowało się to wydarzenie.

