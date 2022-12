Te gwiazdy prowadziły swoje biznesy i...splajtowały

Gwiazdy lubią dywersyfikować swój majątek. Nie skupiają się na jednym źródle zarobków, ale chętnie inwestują w różnego rodzaju instrumenty finansowe. To podejście skłania niektórych do podejmowania ryzyka i otwierania własnych biznesów, a nie zawsze jest to dobry krok. Często interesy gwiazd okazują się być klapą. Kto ma biznesową porażkę na swoim koncie?

Te gwiazdy splajtowały

Michał Wiśniewski próbował w różny sposób zarabiać pieniądze, nie tylko występując na scenie, wydając single i płyty. Na swoim koncie ma założenie klubu, który nie przynosił zysku. Mało tego, naraził piosenkarza na duże straty. Według medialnych doniesień, Michał Wiśniewski stracił przez klub aż 600 tysięcy złotych. Potem próbował swoich sił w modzie – założył sklep odzieżowy „XavierFabienne”, który również okazał się porażką. Na początku tego roku „Fakt” donosił, że Michałowi Wiśniewski dwie dekady zajęło wychodzenie z długów i porządkowanie finansów. Artysta rok wcześniej ogłosił upadłość konsumencką.

Andrzej Wrona, mąż Zosi Zborowskiej również ma za sobą nieudany biznes. Wraz ze wspólnikiem sprzedawał czapki i różne gadżety. Po czasie biznes upadł.

Z kolei, jak donosił „Puls Biznesu”, kilka lat temu Cezary Pazura „dorobił się” milionowych długów przez swoją firmę producencką „Cezar 10”. Aktor był zmuszony ogłosić upadłość firmy.

Magda Gessler to prawdziwa bizneswoman. Nie tylko jest gwiazdą telewizji i prowadzi własne knajpy. Chciała sprzedawać też swoje własne wędliny. Parówki „besos” były jednak niewypałem. – Przemysł mięsny nie jest kobiecy, w związku z tym musiałam się wycofać. Nie dlatego, że parówki były złe, czułam się zagrożona – mówiła Magda Gessler w rozmowie z serwisem Przeambitni.

Dla wielu gwiazd wybuch pandemii w 2020 roku stał się momentem przełomowym, w którym nie poradziły sobie z prowadzeniem biznesów. W tym czasie Adam Zdrójkowski musiał zamknąć swój bar „Rykowisko”. – Niestety, pomimo ogromnego zaangażowania naszej #RykoFamilii (...) musimy się pożegnać – przynajmniej na jakiś czas – informował wtedy aktor.

Podobny los spotkał butik Nataszy Urbańskiej, który otworzyła w 2013 roku. – Wszystko zostało zamrożone i czekamy. Mam nadzieję, że przetrwamy te trudne czasy – mówiła Natasza Urbańska w „Kwarantanna Live”.

Na ten sam krok zdecydowała się Agnieszka Kaczorowska-Pela. Gwiazda „Klanu” od 2017 roku prowadziła swoją szkołę tańca. Niestety, pandemia zmusiła ją do zamknięcia biznesu. – Byliśmy zbyt młodą firmą, aby zbudować wcześniej zaplecze finansowe, które pozwoliłoby nam przetrwać tak niespodziewane wydarzenie, jak pandemia – napisała na Instagramie.

