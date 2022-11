„Pierwsza miłość”. Brian i Ula zostaną parą?

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – streszczenie nowego odcinka

Oskar martwi się, że Kalina przepracowuje się, po tym jak przejęła obowiązki Artura. Część pracy zlecono Sandrze, Kalina nie ufa jej i po nocach sprawdza wszystkie dokumenty jeszcze raz. Tymczasem Brian miło spędza czas z Ulą, którą poznał w Wadlewie. Jest coraz bardziej zafascynowany nową znajomością. Czy przerodzi się to w coś większego?

Natomiast Julita mówi zaskoczonej Olce, że umówiła się z kolegą Filipa. Przyjaciółka nie rozumie dlaczego ta chce zerwać z Sebastianem i wybrała kogoś, kto jej zdaniem nie dorasta mu do pięt. Okazuje się, że nie tylko Oli nie podoba się ten pomysł. Mieszkańcy Wadlewa tymczasem próbują wrócić do normalności po finałowym odcinku reality show. Jednak nie tak łatwo zapomnieć o skandalu, do którego doszło na wizji. Wszyscy zastanawiają się też, kto wygrał główną nagrodę pieniężną po głosowaniu widzów. Zrozpaczony upokorzeniem, Stach podejmuje niełatwą decyzję i w emocjach wyjeżdża z Wadlewa. Podczas gdy on opuszcza wieś, pewien niezapowiedziany gość zmierza właśnie w tamtym kierunku.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

